Kedden a Kékestetőről rajtolt a rutinos békéscsabai sportember, a Körösök Völgye Turista Egyesület sokszoros országos bajnok ultrafutója, aki ezen a napon Hollókőig futott. Beszámolójából kiderült a bő hatvan kilométeres szakaszon, a majd két és félezer méter szintkülönbség teljesítése közben, az elején ismét hó, és fagy várt rá, valamint az üvöltő szél is alaposan próbára tette. A Mátra, után következett a Cserhát.

Szarvas Mátyás

– A süvöltő szélen, és rajtunk kívül más nem volt föllelhető a keddi kora reggelen Kékestetőn. Sokat nem is időztem, egy-két fotó, aztán élvezetes ereszkedés a még mindig újnak mondható útvonalon Mátraházáig – írta naplójában Szarvas Mátyás. Ezt követően így folytatta: – Hiányzott egy jó kis lefelé „csurgás” a déli sípályán. Mint anno. Ám változik a világ… Alkalmazkodni kell és nem föladni. Igen, ez küzdést jelent, de legalább beleállhatsz a céljaidba, kompromisszumok nélkül. Nem csupán a lábaim, a szám is ezt fogja tenni a továbbiakban is. Nagyon fontos, hogy tudd vállalni önmagad, hogy ne hajolj és hódolj be álságos eszméknek! De legfőképpen: tudj tükörbe nézni! Ezért szeretem a természetet. Nem hazudik. Őszinte. Mint amilyen a mai napom mátrai szakasza volt.

Archív fotó

– Ajándékként kaptam havat, hogy búcsúzóul ne feledjem – mi várhat rám a következő extrém vállalkozásomnál. Persze, azért ne feledjük: van még egy hegység előttem, melyet imádok, nagyon őszinte, rengeteg gerinc fut le vagy fel benne, amely még tartogathat meglepetéseket. Börzsöny a neve. Készülök is rá, előtte azonban két napig az egyik leginkább vendég marasztaló tagját fogom átszelni az Északi-középhegységnek: a Cserhátot. Vendégmarasztaló azért, mert fantasztikus emberek lakják, akik nyitott szívvel várják az idelátogatókat (Békés megyei, mezőmegyeri nagyszüleimre emlékeztetnek), másrészt pedig, amikor esős, nyirkos az időjárás, a talaj is ugyanilyen, ezt üzeni itt: nem szabadulsz tőlem olyan könnyen! Fantasztikus volt az átmenet a magyarországi komolyabb hegyek (Bükk, Mátra) után – hosszabb lankák, csalfán emelkedő és ereszkedő oldalak… Igen, ez az Országos Kékkör.