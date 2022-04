A héten edzőváltás történt a lila-fehéreknél, a távozó Schindler Szabolcs helyére megbízott vezetőedzőként az NB III.-as Előre II. mestere, Brlázs Gábor került. Az új szakvezető így nyilatkozott a klub honlapjának.

– Nyilván nem örült senki a kialakult helyzetnek, így aztán lett a héten bőven feladatunk. Schindler Szabolcs távozása után engem kért fel a klubvezetés a vezetőedzői pozícióra, amit ezúton is köszönök és természetesen kötelességemnek is éreztem elvállalni, ami egyben az álmom is volt, hiszen régóta arra készültem, hogy amikor elérkezik az idő, akkor én lehessek a vezetőedző az első csapatnál. A történések gyorsasága, és az idő rövidsége miatt csak minimális változtatásokra van most lehetőség, hiszen vasárnap ismét bajnokit játszunk és a fennmaradó öt mérkőzést muszáj olyan szinten teljesítenünk, hogy azzal kiharcoljuk a bennmaradást. Úgy gondolom, hogy megoldja a feladatot a csapat, bízom bennük, és remélem nem lesz probléma. Nyilván az utolsó mérkőzés megtépázta a srácok idegrendszerét is, de reméljük a hétvégére már ki tudunk ebből lábalni. A rapszodikus szereplésünket viszont mindenképpen megpróbáljuk stabilizálni, amiből viszont az is kiviláglik, hogy jó állományunk van, és jó csapat vagyunk, hiszen ha nem így lenne, akkor a jó eredményeket sem tudnánk produkálni. Arra kell sürgősen gyógyírt találnunk, hogy a jó teljesítményt mérkőzésről-mérkőzésre, hétről-hétre ki tudjuk tenni a pályára, és akkor relatíve jól végződhet a tavasz. A PMFC stabil és masszív együttes, nagyon megszervezték a védekezésüket és agresszív futballt játszanak. Mi eredményesen szeretnénk ezt a mérkőzést lehozni. Természetesen megértem szurkolóink reakcióját, viszont most tisztelettel arra kérném őket, hogy álljanak mellénk erre az öt fordulóra, mert nagy szüksége van rájuk a csapatnak, és a célt csakis együtt érhetjük el! Köszönöm!

A PMFC keretében több volt csabai is szerepel, így Svedyuk Alex, Hursán György, Károly Bálint és Dávid Zoltán. A pécsieknél három embert kell kiemelten figyelni, Adamcsek Mátét (8 gólos), és a két 6 gólos játékost, Bíró Bencét és Hegedűs Márkot.