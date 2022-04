Szarvasi NKK–Orosházi NKC U22 29-28 (15-20)

Kézilabda NB II.-es mérkőzés. Női. Szarvas 70 néző. V.: Biri, Kis S. Szarvas: Nagy B. - BUZÁSI 8, Balogh V. 2, Papp Zs. 9 (3), HAJDU 4, Majoros 3, Paska 2. Cs.: Juhos, Skorka (kapusok), Kovács B., Nyerges, Óvári 1, Tasgyik, Trnyik, Száva, Závoda. Edző: Száva Flórián. Orosháza U22: SZŐKE - Nagy R. 2, Révész 3, Balaskó 3, Szöllősi 3, Csompora 2, MÉSZÁROS 4. Cs. Gedó (kapus), PAPP E. 5, Buczku 2, Jáhn 3, Bedron 1, Forrás, Prozlik. Edző: Nagy Ferenc. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 0/0.

Az orosháziak sok adogatásos játékkal igyekeztek helyzeteket teremteni és távoli lövésekkel gólt szerezni, többször eredményesen. A hazaiak a lerohanást választották, sok technikai hibát vétve (20. perc: 12-12). A vendégek ezután átvették a vezetést és ötgólos előnnyel zárták a félidőt. Szünet után rákapcsoltak a hazaiak, de csak az 56. percben tudtak kiegyenlíteni (27-27), majd rögtön két gólos előnyt csikartak ki, amire a fiatal orosháziak már csak egyszer tudtak válaszolni. A vendégek az utolsó 10 percben mindössze egyszer találtak be Nagy Barbara kapujába.

Gyomaendrődi NKSE–XVI. Kerületi KMSE 36–31 (17–15)

Női. Gyomaendrőd, 50 néző. V.: Kovács G., Pap B. Gyomaendrőd: Botos – Dinya 2, Kereki N. 6, Mag 8, Fekécs, Farkasinszki Z. 8 (3), Farkasinszki M. 7. Cs.: Gellai 1, Kövesy 2, Pintér 1, Pomázi 1, Urbán, Werle. Edző: Lakatos Tibor. A XVI. Kerületi KMSE legjobb dobója: Kiállítások: 14, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 7/6.

Jól kezdtek a gyomaendrődiek és végig uralták a játékot a sereghajtó ellen, ám a vendégek időnként meg-megszorongatták a hazaiakat.

Hódmezővásárhelyi LKC–CZ-Gyulasport NKft. 17–30 (9–11)

Női. Hódmezővásárhely, 70 néző. V.: ifj. Rácz, Takács D. Gyula: Antal – Csapó-Kovács H. 3, Hős 8 (1), Milyó 3, Kovács K., Lukács 8, Szabó K. Cs.: Madera-Domokos (kapus), Vólent, Nagy P. 2, Ladics 3, Papné-Lukoviczki 1, Kovács A., Farkasinszki 2, Németh Cs., Fodor-Bottó. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. A Hódmezővásárhely legjobb dobója Nagy E. 6. Kiállítások: 16, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 1/1.

Keménység és hatékonyság a védekezésben, határozottság a támadásokban – ez jellemezte a gyulaiak játékát. A kapuban Antal Xénia az első félidőben, Madera-Domokos Claudia a szünet után mutatott be szép védéseket. A mezőnyben Lukács Nóra és Hős Kata gólerős játéka bénította az ellenfelet, de a mezőnyben minden pályára lépő gyulai játékos odatette magát. A fürdővárosi csapat támadójátékát a hazaiak több esetben is csak szabálytalanság árán tudták megállítani, ennek eredménye a 16 perc emberhátrányuk. A nagy kedvvel kézilabdázó gyulaiak a vártnál is nagyobb különbséggel győztek a gyors, lelkes Hódmezővásárhely ellen.