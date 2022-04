Négy fordulóval a zárás előtt nagyon szoros az alsóház az NB II.-es bajnokságban. A csabaiak előnye a 18., kieső helyen álló Szolnokkal szemben öt pont, és ha most a Győr ellen győzne az Előre nagy valószínűséggel biztosítaná másodosztályú tagságát a következő idényre. Ehhez azonban legalább olyan összeszedett, lelkes és koncentrált játékra lesz szükség, mint Pécsett, melyben hatalmas szerepe lehet ezúttal a szurkolóknak is, így mindenkit arra kér az egyesület vezetése, hogy pénteken este látogasson ki a találkozóra, és biztassa a csapatot – írja a klub honlapja.

Valószínűsíthetően a tulajdonosváltásnak is köszönhetően, a téli átigazolási szezonban a győriek nem adtak hírt igazolásokról, viszont többen távoztak. Az ETO több fiatal játékost is kipróbált: bemutatkozhatott például Tullner Péter, Hanzli Péter és Farkas Balázs Kesző is, így a szezon második felében elindulhatott egy fiatalítási folyamat a győrieknél.

A vendégeknél egy korábbi békéscsabai labdarúgó Bagi István szerepel. A lila-fehéreknek figyelni kell Óvári Zsoltra, aki eddig 8 gólt szerzett, valamint Bacsa Patrikra, aki hatszor volt eredményes, de a volt válogatott csatár, Priskin Tamás is bármikor képes a kapuba találni.

Színes lapok miatt a Rába-partiaknál nem lesz eltiltott, a Békéscsabánál azonban Tóth Dániel lesz kénytelen kihagyni a péntek esti mérkőzést, hiszen legutóbb a Pécs ellen begyűjtötte ötödik sárga lapját. Az Előre korábbi sérültjeihez (Nikola Pantovics, Albert István, Nagy Sándor, Váradi Ádám) csatlakozott még Czinanó Antal kapus, akit vasárnap bordatörés gyanújával szállítottak kórházba Pécsett. Szerencsére a vizsgálatok nem állapítottak meg törést, azonban a hálóőrre pihenés, és további vizsgálatok várnak, így nem tudni, hogy mikor számíthat rá a csabai csapat.

Brlázs Gábor győzelemmel mutatkozott be idegenben a lila-fehérek kispadján. Most itthon kell bizonyítania csapatának, de ismerve, a szerény és felkészült szakembert, ha a csapat tagjai átérzik a mérkőzés fontosságát, az első perctől a lefújásig végig koncentrálnak, egymásért küzdenek, akkor a hazai szurkolók támogatásával itthon tarthatják a nagyon fontos három pontot.

A békéscsabai együttesnek nagy segítséget jelenthet az NB II.-es bajnokság góllövőlistáját 21 góllal vezető, rutinos támadó Lukács Raymond, aki ebben a szezonban nagyon érzi a kaput.

