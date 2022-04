Optimum Solar-Békési FKC–PLER-Budapest 29–31 (14–13)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 200 néző. V.: Haskó, Natkai. Békés: TAKÁCS – Osgyán 4, Lele 4, VARSANDÁN Á. 7, Árpási, Mezei 7 (5), Novák 1. Cs.: Kiss O. (kapus), Fedor 3 , dr. Czina, Kovács R., Kiss R. 2, Haszilló, Laufer 1, Dávid. Edző: Padla József. A PLER legjobb dobói: Rozner 6 (2), Horváth D. 5.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 5/3.

Lele Ákos találatát követően 4–4-ig tartották magukat a látogatók, de ezt követően több mint 7 percig nem találtak be a jól védő Takács Szabolcs kapujába, ezalatt a házigazdák 8–4-re elléptek. Ezután a békésieknek volt egy 5 perces kihagyásuk a támadójátékban, így is megmaradt azonban két gól az előnyükből, mert a fővárosiak továbbra is sok lövést rontottak. Emiatt alakult ki a 20. percre a 11–6-os legnagyobb különbség a két csapat között. Egy időre állandósult a 4-5 gólos hazai fór, de a félidő végét jobban kapták el a fővárosiak, és minimalizálták a különbséget.