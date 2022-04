Gyomaendrődi NKSE–Szarvasi NKK 24–26 (12–14)

Kézilabda NB II-es női mérkőzés. Gyomaendrőd, 80 néző. V.: Serfőző K., Serfőző R. Gyomaendrőd: Botos – Dinya, Kereki N. 2, Mag 2, Kövessy 2, FARKASINSZKI Z. 12 (10), Farkasinszki M. 3. Cs.: Burai (kapus), Fekécs, Gellai 2, Kereki L., Kovács Sz. 1, Pintér, Pomázi, Urbán, Werle. Edző: Lakatos Tibor. Szarvas: Nagy B. – Buzási 3, Balogh V. 2, Papp Zs. 3 (3), HAJDU 5, Majoros 11 (2), Kovács B. 2. Cs.: Juhos, Skorka (kapusok), Jani, Nyerges, Óvári, Száva, Tasgyik, Trnyik, Závoda. Edző: Száva Flórián. Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 10/10, ill. 7/5. Szorosan alakult az első félidő, a szarvasiak a 27. percben átvették a vezetést és a szünetre kétgólos vezetésükkel vonultak a csapatok. Fordulás után folyamatosan elhúzott a Szarvas, volt már, hogy 6 gól is volt a differencia. Az 50. perctől a vendéglátók mindent beleadva kettőre csökkentették a hátrányukat, de az egyenlítésre már nem volt idejük.

Mezőtúri AFC–CZ-Gyulasport NKft. 17-28 (6-14)

Női. Mezőtúr, 50 néző. V.: Gyurcsek, Szarka. Gyula: Antal – Csapó-Kovács H. 3, Szabó K. 2, Lukács 4, Papné-Lukoviczki, Hős 1, Fodor-Bottó. Cs.: Madera-Domokos (kapus), Kovács A., Kovács K. 1, Ladics 5, Vólent 2, Nagy P. 1, Németh Cs., Milyó 8 (2), Farkasinszki 1. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. A Mezőtúr legjobb dobója: Németh K. 8 (4). Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 3/2. A serdülő és az ifjúsági csapat után a gyulai felnőttek is győzni tudtak Mezőtúron a hét folyamán. Utóbbiak kimagasló teljesítménnyel hozták a mérkőzést, igaz, a tabellán elfoglalt helyezés alapján a győzelmet joggal el is várták a gyulai szurkolók. A védőmunka különösen dicsérhető, hiszen a hazaiak csak a 18. percben (1–8) szerezték első góljukat. A vendégek támadásban is igyekeztek ötletesen, több variációt kipróbálva játszani és a mutatott játék alapján teljesen megérdemelték a győzelemért járó pontokat.

Csorvási SK–Hódmezővásárhelyi LKC 26–25 (13–10)

Női. Békéscsaba, 60 néző. V.: Oláh Edit, Szikszay Judit. Csorvás: MIKE – Major 1, Ivanics D. 1, Baráth B. 4 (1), ZAHORÁNNÉ 3, KURUCZ 4, VALACZKAI 7. Cs.: Lipták 1, Gömöri, Biró R., Gelegonya 1, Tóth-Greksza 1, Gyenes 3, RÉTI, Lévai, Popol. Edző: Ivanics-Gyemó Anita, Baráth Lajos. A Hódmezővásárhely legjobb dobója: Nagy E. 10 (2). Kiállítások: 12, ill. 12 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3. Közönségszórakoztató, változatos, izgalmas mérkőzésen a csorvási együttes megérdemelten szerezte meg a két bajnoki pontot.

Orosházi NKC U22–Kecskeméti NKSE 24–31 (10–14)

Női. Orosháza, 50 néző. V.: Rácz, Rigó. Orosháza U22: SZŐKE 1 – Buczku, Papp E. 3, Szöllősi 5 (3), ÁCS 7, Patkós 1, Balaskó. Cs.: Gedó (kapus) 1, JÁHN 3, Nagy A. 1, Csompora, Prozlik 1, Bedron 1, Forrás, Horváth B. Edző: Nagy Ferenc. A Kecskemét legjobb dobója: Berkes-Kaiser 10. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 3/3. A mérkőzés elején meglepte élvonalba törekvő vendégét az Orosháza, amely 5–2-re elhúzott. A folytatásban azonban megakadtak a támadások, amit a kecskemétiek kihasználtak, és fokozatosan elléptek. A 2. félidőben a hazaiak az öltözőben maradtak, mire a Bács-Kiskun megyeiek jelentős előnyt szereztek. A fiatal hazai csapat a végén már csak kozmetikázni tudott az eredményen.