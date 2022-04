Kosárlabda NB I B.-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Negyeddöntő, 2. mérkőzés. Békés, 200 néző. V.: Gál, Borgula, Drenyovszki. Békés: Krisztics 14/3, Balog G. 15/6, Kelechi 10, Olics 5, Cvijin 11/3. Cs.: Vass 4/3, Karsai, Balikó, Csorba, Acsimovics 5. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. Az Újpest-MT legeredményesebb pontszerzője: Katona 19/3.

Sokkal agresszívabban védekezett a Békés, mint szerdán Újpesten. Érződött, hogy nagy a tét, mert az a fővárosi együttes már Békésen szerette volna még kedvezőbb helyzetbe hozni magát, a hazaiak ugyanakkor igyekeztek kiegyenlíteni a hátrányukat. Nem alakult rosszul a Békés számára az első negyed, vezetett is és minimális előnye az első negyed végére is megmaradt.

A második negyedben visszaengedték a vendégeket, akik sok büntetőt dobhattak és hazai oldalon szépen gyűltek a faultok is, ám a békésiek megpróbálták tovább vinni azt az agresszivitást, ami eredményt hozhat. Bár ezt a felvonást 11 ponttal a vendégek nyerték, a második félidőben is belátható távolságon belül maradt a vendégcsapat. A harmadik negyedben is folytatódott a kemény fizikai harc, amit jelzett az is, hogy Olics kipontozódott, a korábban Békésen is megforduló Széphelyit pedig egy sportszerűtlenség miatt kiállították. Az egyik heti edzésen ujjsérülést szenvedő Acsimovics nem tudott százszázalékot nyújtani, ám az őt pótolni igyekvő Kelechi a lepattanózásban és a védekezésben is jobban játszott, mint néhány nappal korábban.

Az utolsó felvonásra fejben és fizikailag is elfáradt a hazai együttes, és a hosszabb kispaddal rendelkező újpestiek fokozatosan eltávolodtak és végül a második negyeddöntőt is megnyerték. A békésieken azonban ezen a napon érződött, hogy mennyire akarnak, jobban is ment a játék, mint a hétközi első találkozón.

Folytatás szerdán, Újpesten.

Nulla–kettő az állás, ám szerdán nem lépünk feltartott kézzel pályára Újpesten, megpróbáljuk kiharcolni a negyedik mérkőzést. Látom a szándékot a fiúkban, hogy mindent meg is tesznek ennek érdekében. Nehéz lesz, mert hazai pályán ők lesznek előnyben

– Balog Vilmos.