Szolnoki MÁV–Gyulai Amazonok 0–4 (0–2)

NB II-es női mérkőzés. Szolnok, 30 néző. V.: Tóth Kitti. Gyula: Sovány – Szappanos, Barthalos, Szabó T., Lovas, Pribék (Mészáros), Szerb, Hack, Mezei, Komlósi, Csanálosi. Edző: Molnár Zoltánné. G.: Csanálosi a 14., a 24., Sovány az 51., Komlósi a 71. percben.

A támadólag fellépő gyulaiak Csanálosi Anada két szép átlövésével a félidő közepéig tekintélyes előnyre tettek szert.

A folytatásban is irányították a játékot a vendégek, de az újabb találatukra a második játékrész elejéig várni kellett, amikor is az első félidei szükségkapus, Sovány Dorina vette be fejjel a szolnokiak kapuját. A slusszpoén Komlósi Annáé volt, aki a 71. percben állította be a végeredményt.

Az Amazonok az előttünk álló vasárnap hazai környezetben a Nyírség NSC ellen gyarapíthatják győzelmeik számát.

Végig uraltuk a játékot, egyedüli hiányérzetem csak a helyzetek gyenge kihasználása miatt lehet. Örülünk a győzelemnek, a Nyírség ellen hazai környezetben is három pont a cél

– Molnár Zoltánné.