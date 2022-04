A csabaiaknak a középszakaszban három mérkőzést kellett játszaniuk a legjobb négy közé jutásért a közelmúltban, Kecskeméten. Ezen a tornán az Óbudai Hoki Akadémiát és a Sportországi Cápákat nagyon fegyelmezett játékkal sikerült legyőzniük, a harmadik mérkőzésen a Szombathelyi Eszkimóktól viszont kikaptak.

A szombati előcsatározások után vasárnap a legjobb négy között így az első mérkőzésen ismét az Eszkimók ellen kellett jégre lépniük.

Nagyon motiváltan érkeztek a csabai gyerekek a döntőre, és az előző hétvégi mérkőzés „hibáiból” tanulva, fegyelmezetten és magas energiaszinten játszva sikerült győzniük a szombathelyi alakulat ellen. A döntő mérkőzésen már nem tudták azt az energiát jégre vinni, mint az előző mérkőzésen, így megszerezték az U16-os korosztály 3x3 Jégkorong Magyar Bajnokság második helyét, és a csapat tagjai ezüstéremmel érkeztek haza Békéscsabára.



Kiss Roland, a Csabai Farkasok sportigazgatója, edzője így értékelte a tizenhat éves korosztályos együttes teljesítményét:

Sajnos nélkülöznöm kellett három játékost (ebben a formációban ez egy egész sor) a keretből, mivel ők az U14 korosztályban játszottak ezen a napon. A múlt heti vereséget alaposan átbeszéltük, és nagyon sok videóelemzéssel készültünk a vasiak elleni mérkőzésre. Azt már a hét közepén láttuk, hogy nagyon jók az esélyeink, és bizakodóak voltunk a mérkőzés kimenetelét illetően. A találkozó első másodpercétől olyan tempót diktáltunk, hogy végig kontrollálni tudtuk a meccset. Volt, hogy az ellenfelünk egy góllal vezetett, de ugyanolyan higgadtan tudtunk tovább játszani, és látszott, hogy nemcsak a legjobb tudásukat, hanem szívüket is jégre vitték a gyerekek. Másfél perccel a mérkőzés vége előtt belőttük a későbbi győztest gólt, így a meccs végén igazi örömhokit tudtak játszani a fiatalok. A döntő mérkőzésre talán „elfogytunk” egy kicsit, és nem sikerült a saját játékunkat játszani, itt érződött is a három hokisunk hiánya, akik végig a pálya mellett szurkoltak a csapatuknak. De teljesen elégedett vagyok az eredménnyel, hiszen ez az ezüstérem is nagyon szépen csillog. Azt érdemes elmondani, hogy utánpótlás-korosztályban, Békés megyében jégkorongban ez az első és egyetlen magyar bajnoki érem!

A Csabai Farkasok ezüstérmet nyert U16-os csapatának tagjai: Csengődi Péter Keve, Cziglédszky Barnabás, Emhő Ádám, Karácson Milos, Kiss Gábor, Kiss Martin, Kiss Tamara, Kozma Dávid, Megyesi Nóra Adél, Mihály Márk, Petrovics Soma, Szabó Bence, Szabó Zalán, Szekera Dávid, Szeles Attila, Tar Renáta. Edzők: Kiss Roland, Kohut Pál, Fekete Lajos, Kozma Ernő, Miklós-Zöld József.