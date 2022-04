Kaposvári pontokkal kezdődött a mérkőzés, Basnyakova és Lemmens 1-1 ászt is elhelyezett a csabai oldalon. Gyorsan feljavult azonban a csabai védekezés, Pekárik remek megmozdulásával már a hazai gárda vezetett, amely egyre magabiztosabbá vált, 12:9-nél időt is kellett kérnie a vendégek francia edzőjének. Bodnár percei következtek ezután, aki gyors egymás után négy ponttal (benne két ásszal) segítette csapatát, amely így már 6 egységgel vezetett. A különbség egyre csak nőtt, a csabai lányok nyugodtan, felszabadultan röplabdázhattak az első játszma második felében.

Álmosan kezdte a második játszmát a Békéscsaba, 1:4-nél rögtön időt is kellett kérnie Tóth Gábornak. Kliszura szorgalmának is köszönhetően aztán hamar eltüntette négy pontos hátrányát a házigazda, 7:7-nél már a vendégek trénerének kellett időt kérnie. A védekezés ismét közelített a tökéleteshez, ami újra komoly csabai előnyt eredményezett, a játszma közepén 6 pont volt a különbség. Megtorpant a Csaba, zárkózott a Kaposvár, amely végig nyílttá tette a játszmát. Pekárik Eszter remek labdája aztán szettlabdát ért, aki izgalmas végjáték után le is zárta ezt a felvonást.