Talajon a korábban hosszú éveken át Békéscsabán tornázó Böczögő Dorina egy tizedet javított selejtezőbeli teljesítményéhez képest, így 13,166 pontot kapott. A későbbiekben csak a brazil nemzetiségű Julia Soares előzte meg, így a kairói aranyérem után a kétszeres olimpikon Böczögő Dorina ezúttal talajon ezüstérmet szerzett.

Ez pedig azt jelentette, hogy a négy – Cottbus (nem indult), Doha (3. hely), Kairó (1. hely), Baku (2. hely) – világkupa összesített eredményét figyelembe véve megnyerte a szerenkénti Vk-szériát talajon, és ezzel a nőknél az első magyar tornász lett, aki ezt elmondhatja magáról.

– Nagyon boldog vagyok, hogy ezüstérmes lettem, ráadásul életem legjobb E-pontszámát kaptam – nyilatkozta a magyar szövetség honlapján Böczögő. – Jól jött össze minden, szépen sikerült a koreográfia, a bíróknak is tetszett a gyakorlatom, és én is élvezem. Az első sornál megijedtem, mert nem úgy kezdtem az első elem elején, ahogy akartam, és innen nehéz korrigálni, de most sikerült, és pontosan beleálltam a sorba, mint ahogy a másodikba is. Ez Kairóban is így volt, nagy siker számomra.

A szombati finálék során ugrásban Bácskay Csenge, a Postás SE tornásznője is ezüstérmes lett. Az egykor Békéscsabán is tornázó Szilágyi Nikolett (UTE) gerendán 9,400 ponttal nyolcadikként zárt. Schermann Bianka (MTK) 11,866 ponttal gerendán és talajon (11,833) is hetedik lett.