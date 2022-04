Nyolc héttel a felnőtt tiranai Európa-bajnokság előtt ellenőrző verseny is volt a válogatottaknak a viadal. Ezért nagy siker a Békés megyei súlyemelésnek, hogy három csabai hölgy, és három békési férfi is bejutott a versenyre, és az aranyérmek mellett három korcsoportban elhozták az abszolút első helyet is!

A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidős Sport Egyesület versenyzői közül Mitykó Veronika, Garamvögyi Kasszandra, és Gurszki Fruzsina, a Békési TE sportolói közül Fekécs Noel, Fekécs Gergő és Fekécs Szilárd volt ott a megmérettetésen.



Bökfi János a békéscsabaiak edzője elmondta a felnőtt nőknél Mitykó Veronika 76 kg-ban egyéni csúccsal győzött, és az abszolút felnőtt női kupát is hazahozta. Szakításban három magabiztos gyakorlattal 96-ról 98 kg-ra javította egyéni csúcsát, lökésben most nem sikerült csak a 107 kg, de ez is elég volt az összetett egyéni csúcshoz a 205 kg-hoz. Veronika kis lépésekkel araszol felfele az Eb terv már 210 kg, amivel A csoportos lehet a csabai emelő, és ezzel esélye lehet a hatba jutásra.