A csapatokat ezúttal is kiemelés nélkül sorsolták össze, a szabályok szerint ugyanakkor mindig az alacsonyabb osztályú gárda a rendező. Ennek megfelelően az már a procedúra előtt ismert volt, hogy az Elek hazai környezetben, a Körösladány pedig idegenben játssza a mérkőzését. A sorsolást végző Pásztor József válogatott labdarúgó, az Előre szakmai tanácsadója pedig arról is gondoskodott, hogy e két gárda egymással csatázzon. A másik ágon ezáltal Mezőkovácsháza–Mezőmegyer derbire kerül sor. Mivel itt azonos osztályban szereplő együttesek csapnak össze, a pályaválasztói jog kijelölésénél azt is figyelembe vették, hogy a korábbi fordulók során melyik alakulat játszott többet hazai környezetben, ez pedig egyértelműen a kovácsháziaknak kedvezett.

Békés Megyei Kupa elődöntők, május 11., szerda, 17.00: Elek USE–Körösladány MSK, Mezőkovácsházi TE–Mezőmegyer SE.