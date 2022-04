Csak az hiszi el, hogy újabb bravúrt értünk el a kupában, aki kint volt a mérkőzésen. Már nem véletlen, hogy sorozatban megye egyes csapatok ellen ilyen felfogásban játszunk. Reméljük, hogy a jövőben is ilyen lesz a hozzáállás. Le a kalappal az egész csapat előtt

– mondta a mérkőzés után Zsiros György, a Mezőmegyer edzője.

A hazaiak és mi is sok helyzetet dolgoztunk ki. A hazai góloknál mi is „segítettünk”, óriási egyéni hibákat követtünk el. Az első félidőben a hazaiak három-négy alkalommal is sakk-matt helyzetet teremtettek a kapunk előtt. Többször vezettünk a meccsen, az előnyt illett volna megőriznünk