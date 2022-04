Kézilabda NB I. B-s férfi mérkőzés. Tata, 150 néző. V.: Hornyik, Zörgő. Orosháza: Pajkó – Kecskés 5, Mihály, Tóth K. 4, Németh L. 6 (6), Molnár G. 1, Antal 1. Cs.: Majdán (kapus), Kovács B., 2, Kiss R., Pásztor M. 1, Takó 1, Döme 3, Bella 1. Edző: Kovács Attila. A Tata legjobb dobói: Schneider 6 (2), Iváncsik T. 6 (1). Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 7/6.

Az elején elhúzott a Tata, erre válaszul a vendégek a hét a hat elleni játékra váltottak. Ziccerekbe is kerültek, s úgy tűnt, működik ez a játék. Sikerült felzárkóznia a vendégcsapatnak, ám Molnár Gergő sérülése (felszakadt a szemhéja) miatt változtatni kellett a szerkezeten, visszaállt a csapat a hat a hat elleni játékra. Küszködött a vendégegyüttes, próbált zárkózni, de valahogyan mindig becsúszott egy-egy bosszantó technikai hiba. Az első félidőben végig a Tata vezetett, a szünetre előnnyel vonulhattak az öltözőbe.

A második félidőben kinyitották a védekezést a hazaiak. A vendégeknél megvoltak a helyzetek, de olyan hibákat vétettek, ami lehetetlenné tette a fordítást. Az esély így is megvolt a felzárkózásra, de még egy hetes is kimaradt. Nyílt az olló, nőtt a két csapat közötti differencia. Hiába kért időt Kovács Attila, az Orosháza edzője, a megbeszélteket nem tudták teljesíteni a játékosai, emberelőnyben eladták a labdát, és a helyzetek jórésze továbbra is kihasználatlanul maradt.