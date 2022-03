NB II-es mérkőzés. Férfi. Békéscsaba. V.: Arató, Komáromi. Békéscsaba: Kovács J. 20/12, Szarvas 7/3, Vágvölgyi 6/3, Hajdu M. 15, Milosevics 5. Cs.: Korcsmáros 11/6, Czifrák 5/3, Botos 8/6, Farkas 7/3, Plavecz 8/6. Edző: Jancsika Árpád. A csabaiak szerettek volna visszavágni a korábban Debrecenben elszenvedett egypontos vereségért a 4. helyen álló vendégeik ellen. A védekezés remekül működött a hazai oldalon, pluszt az jelentett, hogy a második félidőben centervédésben és az egy-egy elleni védekezésben meg tudott újulni a Csaba. A viharsarkiaknál több meghatározó játékos is sérüléssel küzd, de a padról érkezők közül szinte mindenki jól szállt be a mérkőzésbe, elöl és hátul is lendítve a játékon. A hétvégén a Békéscsaba az első helyezett Nyíregyháza csapatához utazik, ahol az alapszakasz első helye a tét.

Békéscsabai KK B–Sunshine-NYIKSE 66–98 (17–21, 19–23, 17–27, 13–27)

NB II, férfi. Békéscsaba. V.: Szőcs, Mezei. Békéscsaba B: Lippai 6, Erdős 6/3, Csák, Oláh 14/9, Karancsi 5. Cs.: Sajti 6/6, Hajdú M. 9/3, Vodila, Sebők 9/3, Bencsik 11/3, Scherber, Szűcs G. Edző: Frey Tibor. Nem adta olcsón a bőrét a békéscsabai B csapat a csoport listavezetője ellen, az első félidő után csupán 8 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A második két negyedben már kidomborodott a vendégek nagyobb tudása és végül hozták a papírformát a dicséretesen kosárlabdázó fiatal viharsarki csapat otthonában.

Eszterházy SC–Mezőberényi KK 72–55 (22–13, 22–10, 18–16, 10–16)

NB II, férfi. Eger. V.: Bene, dr. Nagy Zs. Mezőberény: Kis G. 16/6, Kis S. 6, Földi 10, Bánszki 8, Zsíros 13. Cs.: Ignácz 2. Játékos-edző: Kis Gergő. Öt plusz egy játékossal utazott el a mezőberényi csapat a középmezőnyhöz tartozó egri Eszterházy SC otthonába. A hazaiak jelentős előnyt építettek ki az első félidőben, a vendégeknek az utolsó negyedben sikerült faragni a hátrányukon.

További eredmény: BKG-Prima Akadémia Debrecen–Gyulai Color KE 97–66 (21–15, 21–21, 19–19, 36–11).