Gyulai Amazonok–DVSC-DEAC 2–3 (1–0)



NB II-es női mérkőzés. Gyula, 30 néző. V.: Orosz Fruzsina. Gyula: Szűcs – Szabó T., Lovas, Pribék (Szappanos), Molnár Á. (Mészáros), Sovány, Szerb, Hack, Molnár K. (Lehóczki), Komlósi, Csanálosi. Edző: Molnár Zoltánné. G.: Csanálosi (11-esből) a 32., Sovány a 74., ill. Jakus a 75., a 77., a 90. percben.

Az első félidőben kiegyenlített játék folyt. A gyulaiak szervezetten védték kapujuk előterét, és próbáltak formás támadásokat vezetni. Ezek egyikéből bő félóra után büntetőhöz jutottak, amit Csanálosi Anada értékesített is.

Szünet után is két hasonló képességű csapat csatáját láthatták a nézők. Sokáig eseménytelenül teltek a percek, az utolsó negyedórára azután bezsúfolódtak az események.

Sovány Dorina találatával megduplázta előnyét a hazai együttes, azonban Jakus Lili szinte a középkezdést követően szépített, az ebből adódó zavarodottságot kihasználva, nyomban egalizált is. Sikerült stabilizálnia játékát a házigazdának, a végén mégis elpártolt tőle a szerencse, így a Debrecen olyan meccsen gyűjtötte be a három pontot, melyen sokáig egyel is kiegyezett volna.

Molnár Zoltánné: – Végig küzdött, hajtott a csapat, kétgólos vezetésnél azonban túlságosan elhittük, hogy meg van a győzelem. Amíg a Debrecen iramot tudott váltani, mi fáradni kezdtünk, melyet ki is használtak. Függetlenül attól, hogy jobb képességű csapat ellen maradtunk alul, rászolgáltunk volna a minimum egy pontra.