Az ukrán Viktoria Oliinyk azonban ott van minden edzésen és segíti az együttes felkészülését. A hangsúly ezúttal a nemzetiségén van, Viktoria ugyanis az orosz invázió sújtotta Ukrajnából menekült el. A 22 éves, 180 centiméter magas feladó az ukrán élvonalban röplabdázott, de ahogyan gyakorlatilag minden sporttevékenységet, úgy azt is felfüggesztették a háborús övezetben - olvasható a BRSE honlapján.



Márciusban néhány magyar sportklub különleges kezdeményezést hívott életre: olyan ukrán sportolókat „fogadnak be”, akik számára a szörnyűségek miatt lehetetlenné vált odahaza a sportolás, vagy akár az élet. A BRSE-nél továbbra is az olyan értékek a legfontosabbak, mint az emberség vagy a befogadás. Elhivatottak vagyunk a bajba jutottak megsegítésében, ezért úgy éreztük, kötelességünk részt venni ebben az akcióban.

- Viktoria ugyan hivatalosan nem a játékosunk, de minden lehetőséget biztosítunk számára, hogy békés körülmények között élhessen és továbbra is játszhasson.

Baran Ádám, a BRSE elnöke részletesen is beszámolt arról, hogyan került Viktoria Békéscsabára, valamint hogyan érzi magát jelenleg:

- Amikor értesültem Viktoria történetéről, egyáltalán nem mérlegeltem, hogy vajon tudunk-e segíteni rajta, hanem azonnal kimondtam, hogy muszáj. Nagyon jó volt megélni, hogy a kollégák egy emberként álltak bele az ügybe, mindenkinek láttam a tüzet a szemében és egyaránt a megoldást kerestük. Szinte pillanatok alatt összeraktuk a tervet, hogy hol tudjuk elszállásolni vagy miként tudjuk Lengyelországból Békéscsabára juttatni. Azóta pedig egyre többen keresnek meg, hogy miben tudnának segíteni nekünk és Viktoriának, nagyon jó megérezni ennek az összefogásnak az erejét. Ugyan rengeteg megoldandó feladat van a klubunk háza táján, de senki sem érezte úgy, hogy ez most „nem fér bele”. A szervezet minden tagja részt vett ebben.

A klubvezető arról is beszélt, miként értesült a fiatal játékos történetéről.

- Egy játékosügynöktől kapott e-mail révén került a látókörömbe. Olvastam, hogy van egy lány, akinek el kellett menekülnie a hazájából egyetlen hátizsákkal, és Lengyelországban van. Megrázó volt belegondolni, hogy tőlünk pár száz kilométerre emberek halnak meg a háborúban, mások pedig mindent hátrahagyva menekülnek. Onnantól számítva, hogy a megismertem a történetét, 48 órán belül már itt volt. Előkészítettünk számára mindent, tényleg összefogott mindenki.

Eleinte persze bennünk is rengeteg kérdőjel volt: milyen mentális állapotban van, milyen traumákat élt át, hogyan viszonyuljunk hozzá? Aztán egyik este átmentem az edzésre, és azt láttam, hogy a többi játékossal beszélgetett. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyire befogadó a közösségünk. A stábtagok is azzal töltötték a szabadnapjukat, hogy bejöttek, felmérték a fizikai állapotát, edzéstervet írtak neki, gyakoroltak vele, hétvége óta pedig teljes edzésmunkát végez a csapattal. Mostanra már olyan, mintha mindig is a családunk tagja lett volna, és számomra is az volt a legnagyobb dolog, amikor mosolyogni láttam!” – fűzte hozzá az együttes elnöke.