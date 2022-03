NB I B.-s női mérkőzés, felsőházi rájátszás, Békéscsaba, 600 néző. V.: Dr. Csuka, Kocsis. Békéscsaba: Csizmadia – Andróczki 4, Török, Kukely A. 4, Mayer 1, Gyimesi 1, Karacs 2. Cs.: SZABÓ D. (kapus), IVÁN 6, Vámosi 4, Kukely K. 3, BORBÉLY 4, Bucsi 1, BENCSIK 5, Szögi, Zsemberi. Vezetőedző: Papp Bálint. A Pénzügyőr legjobb dobói: Hudra 5 (3), Tóth A. 5.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 0/0, ill. 6/4.

Idegesen kezdett mindkét csapat, az első gólra a hatodik percig kellett várni, ekkor Karacs talált be. A 8. percben 3–0-ás csabai vezetést mutatott az eredményjelző. A 13. percben már öt gól volt a hazaiak előnye, ekkor 7–2-re vezetett a lila-fehér együttes. A folytatásban is a házigazda diktálta a tempót, így a 16. percben már 10–4 volt az állás. A Békéscsaba fokozatosan növelte az előnyt, és a 21. percben már 13–5-ös előnyt jegyezhettünk fel. Papp Bálint a 26. percben kapust cserélt, Szabó Dóra váltotta Csizmadiát. Az első félidő hajrájában is a lila-fehérek irányítottak, így a játékrész végén nyolcgólos hazai előnnyel (19–11) mehettek pihenőre.

Szünet után felváltva estek a gólok, miközben egyre több játékosnak adott lehetőséget Papp Bálint a házigazdáknál. A 35. percben 21–14 volt az állás. A 41. percben már kilenc góllal vezetett az Előre NKSE (23–14), amikor a fővárosiak edzője, a korábban játékosként Békéscsabán is megfordult Csenki Judit időt kért. Két perccel később először alakult ki tízgólos különbség a két együttes között (25–15). Lendületesen kézilabdázott a Csaba, a vendégek nem tudtak nagyobb ellenállást kifejteni.

Szabó Dóra jól védett, támadásban pedig rendre góllal zárták akcióikat Papp Bálint tanítványai.

Az utolsó tíz percben állandósult a 10-13 gólos különbség, végül a lila-fehérek magabiztosan tizenöt góllal győztek, ezzel megerősítették első helyüket a tabellán, és javítani tudtak a múlt heti Kozármisleny elleni vereség után.

A találkozón a csabaiak balszélsője, Karacs Jázmin súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett.

Papp Bálint: - Megfelelő motiváltsággal mentünk bele a mérkőzésbe, és a jó védekezés után könnyű gólokat szereztünk. Örülök, hogy mindenkinek lehetőséget tudtam adni, de ahogy a múltkori vereséget, úgy ezt a győzelmet is a helyén kell kezelnünk. Karacs Jázminnak jobbulást kívánunk.