Aktív sportpályafutásának egy súlyos sérülés vetett véget 1939-ben. Ezután már választott hivatásának, a tanításnak élt. Egyenes útja vezetett egykori szeretett gimnáziumába, Békésre. Óriási lendülettel vetette bele magát a munkába. Óráin a lehető legtöbb mozgásforma elsajátíttatásával kívánta megszerettetni a sportos életformát, szervezte a sportkört, versenyekre vitte a diákokat. Kecskeméti Gábor a napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapó egészséges életmódra nevelés úttörője volt a városban. Kiváló képességű tanulók alkották akkoriban a megye egyik legeredményesebb iskolájának diákságát, akik sorra nyerték a megyei és országos versenyeket számos sportágban. Kecskeméti Gábor személyiségével, példamutatásával oktatott és nevelt.

A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy hangos szót sohasem lehetett hallani tőle. Rendkívül következetes, türelmes pedagógus volt. Diákjai szerették, tisztelték és nagyon sokan ma is példaképüknek tekintik őt. Hatalmas munkabírása, szorgalma és a tanításban elért eredményei emelték fel őt arra a szintre, hogy ma is a Pedagógusról alkotott eszménykép megtestesítőjét láthatjuk benne. Mindannyiunk életének része egy – jó esetben több –meghatározó pedagógusegyéniség. Tanáraink, tanítóink sokunk életében épp oly áldásos szerepet játszottak, mint egykoron Kecskeméti Gábor tanár úr.



Példaképek előtt tisztelegnek

A kezdeményezők Békés polgáraiként fontosnak tartják, hogy Gábor bácsi emlékén keresztül minden olyan pedagógusnak is emléket állítsanak, akik valódi példaképként szolgálták a közösséget. Szeretnék, ha Kecskeméti Gábor közterületi szobra egyben a helyi pedagógustársadalom és diákság olyan szimbolikus pontja is lenne, ahol fejet hajthatunk az értünk valaha alkotó, szeretett, immár elhunyt nevelőink előtt – hangsúlyozták. Várostörténeti jelentésű tény, hogy Nagy Sándor békési születésű hódmezővásárhelyi borász, a város díszpolgára kinyilvánította támogató szándékát a kezdeményezéshez. Neki köszönhető Széchenyi István, Kossuth Lajos és Petőfi Sándor köztéri mellszobra is. Aki a közadakozásból megvalósuló emlékmű felállítását anyagilag is támogatni szeretné, az a Békési Öregdiákok Egyesülete 53200077-11045933 számlaszámára utalhat.