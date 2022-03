Tállya, 50 néző. V.: Nagy A. Tállya: Kosztyu – Nyitrai, Bihari, Varga K., Tóth Sz. – Szegedi (Varga J., 9.) – Kiss B., Demkó (Bucsák, 81.), Mező, Baranyi – Kovács N. Vezetőedző: Lasztóczi Péter. Békéscsaba II: Tóth A. – Szabó Zs. (Farkas Á., 83.), Czvalinga (Sipaki, 69.), Szabó Cs., Kasik (Korógyi, 69.) – Varga T., Bónus, Farkas B., Zelik (Mágocsi, 61.) – Pap Sz. (Cservenák, 69.), Oláh Á. Vezetőedző: Brlázs Gábor.

A csabaiak kezdettől támadólag léptek fel és csak az volt a kérdése, mikor törik meg a szívósan védekező tállyai csapatot.

Szűk félórányi játék után egy 19 méteres szabadrúgásból Szabó Zsombor törte meg az addigi eredménytelenséget, aki remekül tekert a hazaiak kapujába, 0–1. Nem sokat váratott az újabb csabai találat sem, amelyet Pap Szabolcs jegyzett a 37. percben egy kiugratást követően, 0–2. Nagy fölénybe kerültek a lilák és sorra vezették akcióikat. A 42. percben egy jobbról érkező beadásnál a hazai védő nem találta el a labdát, a hosszúról érkező Kasik Ákos pedig a harmadik találatot is megszerezte közelről, 0–3.

A második félidőben folytatódott az egyoldalú játék, ami gólokban is érvényesült. A 65. percben Kasikot szerelték szabálytalanul a büntetőterületen belül, a tizenegyest pedig Varga Tamás értékesítette, 0–4. Tíz minutával később Szabó Zsombor csapott le egy labdára, betör vele a tizenhatoson belülre és elgurította a kapus mellett, 0–5. Varga kiállítását követően is a vendégek előtt adódtak helyzetek, a házigazdáknak a legvégén mégis emberhátrányban sikerült szépíteniük Kovács Norbert révén, 1–5. Nem volt azonos súlycsoportban a két csapat, a csabaiak akár nagyobb különbséggel is nyerhettek volna a helyzetek alapján.

Kiállítva: Varga J. (második sárga lap) a 84. percben. G.: Kovács N., a 89., ill. Szabó Zs., a 29., a 75., Pap Sz., a 37., Kasik, a 42., Varga T. (11-esből) a 65. percben.Jó: Kovács N., ill. egész vendégcsapat

Brlázs Gábor: – A betonkemény talaj ellenére végig jól játszott a csapat, hiányérzetem csak a második félidei helyzetkihasználás és a kapott gól miatt lehet.

További eredmények: DVTK II.–Tiszaújváros 2–4, Újpest FC II.–Tiszafüred 3–2, Sényő–Kazincbarcika 1–4, SBTC–Hajdúszoboszló 1–0, Hidasnémeti–Kisvárda II. 2–2, Jászberény–DEAC 0–4, Törökszentmiklós–Eger 1–2, Putnok–BKV Előre 0–1.