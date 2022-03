Extraligás női röplabda-mérkőzés. Miskolc, 300 néző. Vezette: Csizmarik József, Halász Tibor. Békéscsaba: DRPA 20, GLEMBOCZKI 14, ZÓLYOMI 6, Kornienko 8, Strunjak 8, KLISZURA 28. Csere: Molcsányi (liberó), Szatmári, Karhu 1. Vezetőedző: Tóth Gábor. Diósgyőr: GODÓ 14, KISS E. 9, Kuzelová 3, Kalmár 1, SYLEJMANI 9, BAIDIUK 12. Csere: Kundrák (liberó), Sitku R., Goncalves 1, Egri 3, Vezetőedző: Leonidasz Gaitanakisz.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 2:4, 4:8, 8:13, 8:20. 2. szett: 0:2, 4:2, 4:4, 6:5, 7:8, 7:13, 13:21, 18:21. 3. szett: 5:1, 7:4, 7:7, 8:9, 11:10, 12:13, 16:13, 19:17, 19:19, 23:24. 4. szett: 1:7, 3:10, 6:10, 7:13, 9:17,13:18, 13:23.

Kezdetben egymás hibáiból éltek a csapatok, de azután egyre inkább játékba lendült a csabai gépezet és Kornyijenko ászaival 8:4-es előnnyel térhetett rövid szünetre. A lelkes házigazdák még néhány pont erejéig tartották a lépést, ám azután állva hagyták őket az ütőerőben is feljavuló vendégek. A játszma közepén zsinórban hét poént vittek be Kliszuráék, ezzel gyakorlatilag el is dőlt az érdemi rész, bár a diósgyőrieknek a végén még sikerült kozmetikázniuk az eredményen.

Ez a lendület a második szett elejére is átragadt a piros-fehérekre, akik Sylejmani és a csereként belépő Godó pontjaival 6:5-ig dominálták a játékot. Ettől kezdve azonban ismét a csabaiak percei jöttek. Ültek Drpa bombái, Strunjak nagyszerűen sáncolt, Glemboczki ászt nyitott és a mezőnyből is eredményes volt, ennek hatására 13:7-re lépett el a BRSE. A hazai együttes lelkesedésének megtöréséhez azonban ez is kevésnek bizonyult. Amikor 21:13-nál már úgy látszott, hogy vert helyzetbe kerülnek, Kiss és Godó pontjai visszahozták őket. A felzárkózásukhoz azonban néhány rosszul kivitelezett csabai támadás is kellett. Amikor 21:18-as állásnál úgy tűnt, hogy izgalmas lehet a végjáték, Marta Drpáék egycsapásra feljavultak és korrigálva hibáikat, „behúzták” a második játszmát is.

A harmadik szettet ismét a DVTK kezdte jobban a magyar játékosai pontjai révén. Már 5:1 is állt az eredményjelzőn, amikor Tóth Gábor együttese elkezdett rákoncentrálni a feladatra. Kliszura és Kornyijenko pontjaival 9:8-nál volt először csabai oldalon az előny, de ez is csak átmenetinek bizonyult. A hazaiakat ezúttal a légiósok lendítették át a holtponton, és egy négyes szériával 16:13-ra megléptek. Túlzás lenne azt állítani, hogy ebben az időszakban a legszebb arcát mutatta volna a BRSE. Hosszú időn keresztül csak az ellenfél rontásainak köszönhetően tudta tartani a lépést, a hozzáadott érték kevés volt a pályán. Tóth Gábor 19:17-es hazai vezetésnél ki is szólította övéit. Sikerült egalizálniuk, 24:23-nál meccslabdájuk is volt, de a nagy becsvággyal küzdő diósgyőriek izgalmas végjátékban, Godó vezérletével szépíteni tudtak, és alighanem ezzel elérték a napi céljukat.

A negyedik játszmában azután semmit nem bíztak a véletlenre a békéscsabaiak, akik Glemboczki Zóra ponterős játékával 7:1-gyes repülőrajtot vettek. Egy-két támadóhibával saját lendületüket fékezték le a vendégek. Szerencsére mindez átmenetinek bizonyult, mert Zólyomi blokkjaival és Kliszura pontos ütéseivel tovább nyílt az olló (9:17) a két csapat között. Kuzelová sáncmunkájával még zárkózott a Diósgyőr, ám innen már nem volt visszaútja, és Sara Kliszura a 99. játékpercben lezárta a második negyeddöntőt.

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2-0, a Békéscsaba javára.

Leonidas Gaitanakisz: – Először is gratulálok a Békéscsabának, amely végig a kezdőcsapatával játszott! Ma megmutattuk, hogy jó úton járunk, bebizonyítottuk, hogy van bennünk tartás és tudunk fejlődni. A harmadik meccs nyilván más lesz, egy új tapasztalat, de biztosan tudunk belőle tanulni.

Tóth Gábor: – Nem játszottunk szimpatikusan, nem vállaltunk áldozatot védekezésben. Rengeteg ki nem kényszerített hibával játszottunk, ami annak a jele, hogy nem volt fókuszált a csapat. Kértem a játékosoktól, hogy ne altassuk el magunkat, mert rossz vége lehet, mégis ez történt. A Diósgyőr megérdemelten nyerte meg a harmadik szettet és bizonyította, hogy számolni kell vele. Szerdán le akarjuk zárni a párharcot, várjuk szurkolóinkat.