A második negyed elején még növelni is tudta előnyét a hazai együttes, elsősorban Balog Gábor kinti dobásaival. A Bonyhád Szalai és Baki pontjaival igyekezett tartani a lépést a hazaiakkal.

A Békés a második félidőben is nagy hangsúlyt próbált fektetni a védekezésre, lassítani a játékukat és a saját tempót diktálni, nem akarták, hogy fordítson és ellépjen a vendég. Volt ugyan egy kisebb rövidzárlat hazai oldalon, amikor Szalai és Baki hárompontosaival négy pontra felzárkózott a Bonyhád. Időkérés után azonban a negyedik negyedre rendezte sorait a házigazda, miközben a bonyhádi Szalai megsérült. Ezután mintha a hitét is elveszítette volna a tolnai gárda. A Békés pedig Krisztics és Vass kosaraival növelte az előnyét és végül magabiztosan gyűjtötte be a roppant fontos bajnoki pontokat.

Balog Vilmos: – Gratulálok a csapat teljesítményéhez! Rosszabb szériát sikerült megállítani. Még nem biztosítottuk be teljesen a legjobb nyolc közé jutást a nagyon tömör középmezőnyben, de hatalmas lépést tettünk ebbe az irányba.