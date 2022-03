Mint mondja, nem számított rá, hogy elismerik a több évtizedes munkáját, de nagyon megmelengette a szívét.

A történet egy pöttyös labdával kezdődött, amit néhány hónapos gyermekként a szüleitől kapott.

– A labda volt a mindenem, mindig azzal játszottam, s e játékszer szeretetet végig elkísért – emlékezett Máthé István. – Az 1962–63-as tanévben Györgydeák Zoltán és Tenkei Antal volt a testnevelő tanárom, ők ismertettek meg a kézilabdával. Nyolcadikos voltam, amikor rendeztek egy általános iskolai kézilabdatornát, de az osztályunkban nem volt senki, aki kapuba álljon. Rám esett a választás, hogy védjek, s olyan jól „ugráltam” mindenféle képzettség nélkül a kapuban, hogy mindig eltalált a labda. A 2-es iskola megnyerte a bajnokságot, én pedig Tenkei Antallal együtt a Kertészeti Technikumba is „vittem” magammal ezt a szép játékot. Tenkei beajánlott a Gyulai MEDOSZ-ba, ahol az ismert pedagógus, a Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége későbbi főtitkára, Márk György lett az első edzőm. Emlékszem, sokáig sáros pályán játszottunk addig, amíg a mai Id. Christián László Városi Sporttelep helyén ki nem alakítottak egy bitumenes és egy salakos pályát, mi inkább az utóbbin játszottunk. Egy ízben a megyei bajnokság győzteseként a csabai Szabolcs utcai bitumenes pályán osztályozót játszhattunk az NB III-ért, de nem jutottunk fel. Érdekesség, hogy először teremben, az akkori Békés Megyei Népújság Kupán szerepeltem a gyulai csapattal.

Akkoriban tavaszi-őszi rendszerben zajlottak a kézilabda-bajnokságok és Máthé István nyaranta rendszeresen eljárt a Herczeg Gábor edző vezette gyulai műugró csapattal az országos bajnokságokra, ahol a 3 méteres trambulinról ugrott.

A Volán 8-as számú vállalatnál dolgozott (a végén fődiszpécserként), amely a gyulai salakmotorsport egyik támogatója lett. Egyesületet akartak alapítani, ahol a salakmotor és a labdarúgás mellé kellett még egy harmadik sportág is, ez lett az asztalitenisz. Máthé ebben vállalt szerepet, még a segédedzőit is elvégezte. Olyan játékosok pingpongoztak a csapatukban, mint Béres Sándor, Szemancsik Mátyás, Jankó Ferenc, és Ipacs György.

– Az országos szövetségtől kértem és kaptam elvi iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a közeli Sarkadi Kinizsiben játszók adják át a Gyulán tanuló asztaliteniszezőket. Megnyertük a megyei bajnokságot, s itt osztályozót játszhattunk, még egy volt NB I-es játékost, a sportcsarnok későbbi vezetőjét, Horváth Bélát is leigazoltuk, de nem jutottunk fel.

Bárhol is dolgozzon, mindenhol szerepet vállalt a sportszervezésben, a Magyar Honvédelmi Szövetségnél (ahol hivatásos katonaként századosi rendfokozatban szolgált) megszervezte a lövész kupát, az összetett honvédelmi versenyt is. Munkálkodása idején nyert a gyulai MHSZ által támogatott legendás, Szegedi Sándor, Molnár József, Mult József alkotta csapat háromszor is világbajnokságot. A megszűnő MHSZ-től századosként szerelt le, majd 1989-től az Agrokernél – ahol a szállítási csoportvezetőként és a kereskedelmi vámszabadterület vezetőjeként dolgozott – a vállalatcsoport országos sportnapját szervezte meg. A vámkezeléssel foglalkozó szegedi spedíciónál, majd a Békés Chemolnál és az utolsó munkahelyén, a békéscsabai SMK-nál megszakadt a sportvonal, ám az iránta való rajongás nem.

– 2005-ben nyugdíjba vonultam, de a gyulai női kézilabda-csapat törzsszurkolójaként rendszeresen kijártam a mérkőzésekre – elevenítette fel a kézilabdához vezető visszautat Máthé István. – Még előző év őszén keresett meg Székely Árpád szakosztályvezető, hogy segítsek az adminisztrációs dolgokban, technikai vezetőként. Néhány mérkőzésről volt csak szó, több mint másfél évtized lett belőle. Ezalatt kétszer is másodikok lettünk az NB I B.-ben, de mivel az akkori bajnokok nem vállalták az NB I-et, az indulás lehetőségét nekünk ajánlották fel, ám mindkétszer maradtunk a második vonalban. 2006-ban az NB II-ben bajnokok lettünk, indultunk is az NB I. B-ben, de sajnos még augusztusban a kulcsjátékosok bejelentették a távozásukat, ami meghatározta az évünket. A mai csapat az NB II.-ben szerepel, de itt is örülök minden egyes győzelemnek, Zöldi-Tóth Kata edző profizmusa találkozik a mi amatőrizmusunkkal. Csodálatos sportágról a hitvallásom az, hogy egy jellem-, és közösségformáló sport, ahol nincs én, csak a csapat.

A sport szeretete az utódokban is tovább él

A Gyulán született Máthé István műfordító lánya nem sportolt, de fia él-hal a sportért, legfőképpen az amerikai futballért, és a salakmotorért is. Két lányunokája közül a fia gyermeke már ismerkedik a sportokkal, a kézilabdával, de a röplabdával is.

A legjobb technikai vezető

Máthé István sportban kifejtett munkáját nem először ismerték el, három évvel ezelőtt megkapta a Szilágyi Sándor-díjat, de nagyon kedves számára a „Legjobb kommunikátor” és a játékosai által adott „Legjobb technikai vezető” serleg is.