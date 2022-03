Extraliga női mérkőzés, negyeddöntő, 3. találkozó. Békéscsaba, városi sportcsarnok, 600 néző. V.: Sík Barbara, Tillmann Gyula. Békéscsaba: Kornyijenko 5, Glemboczki 6, Pekárik 6, Drpa 21, Karhu 13, Strunjak 5. Cs.: Molcsányi, Kertész P. (liberók), Szatmári L. 3, Feld, Zólyomi 2, Bodnár 2. Vezetőedző: Tóth Gábor. DVTK: Kuzelová 2, Sylejmani 6, Godó 1, Kiss E. 5, Kalmár V. 1, Baidiuk 7. Cs.: Kundrák, Balogh E. (liberók), Goncalves 2, Sitku, Egri 1. Vezetőedző: Leonidasz Jetanakisz.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 5:1, 8:4, 15:5, 23:11. 2. szett: 6:2, 13:7, 20:7, 24:12. 3. szett: 4:3, 14:7, 15:13, 19:14, 24:16.

Az elején Kornyijenko azonnal egy ásszal jelezte, hogy a diósgyőriek ne arra a Békéscsabára számítsanak, amelyik vasárnap játszott. A Pekárik Esztert és Bodnár Dorottyát ismét felsorakoztató Békéscsaba nem akarta egy újabb játszmával megajándékozni. A hazaiak nagy rohamot nyitottak, állva hagyták ellenfelüket és a játékrész derekán már tíz ponttal vezettek. A tempó nem csökkent, a Csaba viharos gyorsasággal jutott el a szettlabdáig, és az addig két ászt ütő Marta Drpa rövidre is zárta a játékot.

Pekárik a Békéscsaba negyedik és ötödik ászát jegyezte a 2. játszma kezdetén. A csabaiak ezután sem álltak le, semmit nem bíztak a véletlenre és egy hetes szériával most is gyorsan kiépítettek egy jelentős előnyt. Néhány csabai rontással valamicskét szépített az eredményen a Diósgyőr, de nem tudott a hazaiak közelébe férkőzni. Tizenkét szettlabdája volt a hazai együttesnek, amiből egy pontot sem pocsékolt el és máris 2:0 volt az állás.

Csak a harmadik játszma eleje volt, mert Drpáék rákapcsoltak, és hét ponttal elléptek vendégeiktől. A meccs folyamán – némiképp váratlanul – először állt be holtpont a csabaiaknál, a piros-fehérek két pontra fel is zárkóztak.

Az addig is ponterősen játszó Drpa ütései ellen nem volt ellenszere Godóéknak és ismét nőtt a különbség a csapatok között. A Csaba a végén egy négyes sorozattal nemcsak a mérkőzésnek, hanem a két csapat negyeddöntős párharcának is véget vetett.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharcot 3–0-ra a Békéscsaba nyerte.

Tóth Gábor: – A továbbjutás mellett annak örülök, hogy Feld Bettina személyében ismét újoncot avathattunk, aki az utánpótlásból érkezett, ez már a második ilyen alkalom volt. Nagyon nagy biztonságot ad, hogy az utánpótlásból ilyen tehetséges játékosok kerülnek ki. Örülök, hogy megfelelően tudtuk rotálni a csapatot, egyedül talán a második mérkőzés volt a kivétel. Ott a betegség is közbeszólt, és nem tudtunk abban a felállásban játszani, amiben szerettem volna. Most mindenki szerephez jutott és tudott is élni a lehetőséggel!

Leonidasz Jetanakisz: – Gratulálok a Békéscsabának és sok sikert kívánok nekik a következő fordulóban! Jóval erősebb a csapatunk, mint a miénk, nem is lehet összehasonlítani, ahogy a célokat sem. Próbálkoztunk ma is, de nagyon nehéz dolgunk volt. A három meccs alatt tetszett a csapatom, azt is bebizonyítottuk, hogy versenyképesek vagyunk. A fejlődéshez viszont több időre lesz szükségünk.