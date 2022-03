Vívás A juniorok hat (három arany, egy ezüst, két bronz), a kadétok tíz (hat arany, három ezüst, egy bronz) dobogós hellyel zártak, és mindkét korosztály éremtáblázatának – így az összetettnek is – az élén végzett a magyar válogatott.

Gachályi Gréta mindkét korosztályban jeleskedett, a sajátjában egyéni-, és a juniorban csapatarannyal, illetve egyéni bronzéremmel.

– Ez a kilenc újvidéki nap életre szólóan megmarad bennem – kezdte a Hódmezővásárhelyen élő, három esztendeje a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia színeit képviselő és a Gyulai úti vívóteremben Galli Zsolt vezetőedző kezei alatt pallérozódó Gachályi Gréta.

– Ahogy visszamentem az iskolámba (Gréta a vásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola 8. osztályos diákja – a szerző), rendre megállítottak és gratuláltak a tanárok. Úgy tudom, hogy az iskolámban ez a legnagyobb sportteljesítmény eddig, amit tanuló elért.

S Gréta nem akármit ért el! A 18–19 évesek között azonnal egyéni bronzzal indított!

Nehéz asszók után jutottam el az elődöntőbe, s ekkor már tudtam, hogy biztos az érem. A négy között az ország egyik legjobb párbajtőrözője, Muhari Eszti várt rám, aki végül legyőzött. Próbáltam elvonatkoztatni attól, hogy vele majd a csapatban együtt kell vívnom. A junior csapat esélyese volt a számnak, megfelelő önbizalommal is állt pástra. A döntőben rezgett a léc, de fordítani tudtunk a németek ellen és én is hoztam egy tuselőnyt

– emlékezett vissza a juniorversenyekre Gachályi Gréta.

A kadetek viadala előtt volt egy kis szünet, de városnézésre a szigorú szabályok miatt nem nyílt mód.

– Csak a versenyhelyszín és a szálloda között közlekedhettünk, de egyébként is, ki kellett pihenni az előző napok fáradalmait – tért rá a fiatalabbak küzdelmére a csabaiak vívója. – Az egyéni előtt tudtam, hogy ez az én számom, de volt bennem egy kis feszültség. A látszat ellenére belülről minden asszóm nehéz volt, de talán az izraeli lány elleni döntő tűnt a legnehezebbnek. A csapat előtt három számon voltam túl, de próbáltam a társakkal újabb érmet szerezni. Az elődöntőért Svájc sajnos a hajrában győzni tudott. Az ötödik hely is szép, de sajnálom, hogy a csapat nem lett érmes, amelyből hárman jövőre „kiöregszenek”. Innentől az áprilisi dubaji világbajnokságra fókuszálok, amit már csak a különleges helyszín miatt is nagyon várok. Látom az esélyeimet, de magasra került a léc, azonban szeretnék ott is jól szerepelni.

Gachályi Gréta felkészítője, a kadet válogatott szövetségi edzője, Galli Zsolt azzal kezdte, hogy a békéscsabai klub történetének legsikeresebb világversenyén vannak túl.

– Egyszer fordult elő, hogy Eb-ről két érmet hoztunk, most azonban, kicsit még a tavaly őszig nálunk edző Keszthelyi Zsombor junior egyéni aranyát is ideszámolva három plusz egy a medáljaink száma – jegyezte meg a megannyi Eb és vébéérmes tanítványt felnevelő szakember. – Két év után vehettünk részt Európa-bajnokságon. Nehéz szavakat találni erre a teljesítményre! Grétával nem akármilyen három év van mögöttünk. Tavaly az összes versenyét megnyerte a korosztályában, s bár idén volt egy kis hullámzás a teljesítményében, a kadetban simán bejutott a válogatottba, az udinei junior világkupán nyújtott vívásával, ahol tizedik lett, a juniorválogatottba is bekerült. A junioroknál legyőzte az oroszok tavalyi világbajnokát, Polinát, csak a hatszoros Európa-bajnok Muhari Eszter állította meg, de így is nagy eredményt ért el, mint ahogy a csapattal is. Legyőzték a tavaly vb-ezüstérmes spanyolokat, majd a döntőben a németeket is. Gondolkoztunk azon, hogy mi lesz akkor, ha az oroszokkal kerülünk össze a fináléban, ám ők végül az ismert körülmények miatt visszaléptek. Kadetban idővel egyre pontosabbá vált a vívása, élvezte a versenyt és biztosan jutott be a döntőbe. Az izraeli lány ellen vezetett 10:6-ra, aki azonban egyenlített, ám ezután Gréta megoldotta a feladatot. Utoljára egyéni Eb-t Békéscsabáról tíz éve Bohus Réka nyert. Csapatban is bíztam az éremben, de a kellemetlen stílusú svájciaktól kikaptunk, persze a három érem mellett ez az ötödik hely is szép eredmény – összegzett Galli Zsolt.

A vébé után kezdődik a munkája

Galli Zsolt számára nem volt ismeretlen a kadet szövetségi edzői feladat.

– Csapatvezetőként már több versenyen vettem részt – mondta a tapasztalt békéscsabai szakember. – Jól felkészített együttest vettem át az elődömtől, az igazi nagy feladatot majd a világbajnokság után a jövő évi kadet válogatott kialakítása jelenti majd.