Budapest, 100 néző. V.: Muhari G. Újpest II: Tomori – Benyó, Szakály, Kádár Eckl – Szűcs, Place (Radoszevics, 87.), Fehér, Katona (Gabris,46.) – Kálnoki-Kis, Bíró. Vezetőedző: Mundi Viktor.

Füzesgyarmat: Fildan – Borbély, Raducu, Lippai, Pataki – Cigan, Bartók (Már, 88.), Hussein, Márkus (Pohl, 66.) – Bukor (Tóth B., 85.), Popescu. Szakmai koordinátor: Boros Tibor, vezetőedző: Szabados Tamás.

A válogatott Kádár Tamással felálló újpestiek az első félidőben jelentős mezőnyfölényt harcoltak ki, többször veszélyeztették a gyarmati kaput, de vagy a védők, vagy Fildan kapus állta sikerrel az útjukat. A lila-fehérek a 35. percben jártak legközelebb a vezető gól megszerzéséhez, ám Kálnoki-Kis tizenegyesét a gyarmatiak születésnapos hálóőre bravúrral védte.

A második félidőben a vendégek léptek fel támadólag, de csak szabadrúgásokig, és szögletekig jutottak.

Egy-egy alkalommal a hazai kontrák is veszélyt hordoztak magukban, azonban a hátsó alakzat jól élt együtt a játékkal, biztosan állt a lábán. A sárrétiek előtt még a hosszabbítás perceiben is nyílt alkalom a győzelem megszerzéséhez, azonban nem jártak sikerrel.

Jó: Katona, Bíró, Kádár, Place, Fehér, ill. Fildan, Cigan, Popescu, Lippai, Hussein, Borbély.

Boros Tibor: – A mai eredménnyel a döntetlenek tekintetében klub csúcsot állítottunk be. Az alapelvárásom gól nélküli mérkőzés volt, az eredménnyel tehát előtte, és közben is elégedett lehettem, de a végén is az vagyok!