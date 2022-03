A mérkőzés harmadik felvonása annyiban eltért az előző kettőtől, hogy azt nem a Vasas, hanem a Békéscsaba kezdte jobban. Kezdődött egy Zólyomi-blokkal, majd folytatódott Király-Tálas Zsuzsanna pontatlan feladásával. Jól játszott a BRSE és ez a pontokban is megmutatkozott, már a játszma korai szakaszában hét volt a két gárda között. A hazaiak azonban megrázták magukat és egy 5:0-s rohammal szorossá tették az eredményt, majd Török Kata egymás után ütött két ászával ki is egyenlítettek. Nem akármilyen csata folyt a pályán. Felváltva estek a pontok, a Vasas vezetett, a Csaba egalizált. A véghajrában aztán megint a piros-kékek koncentráltak jobban és Bannister 23. pontja már a Vasas vezetését jelentette.

Mintha kedvét szegte volna a csabai lányoknak az újabb elveszített játszma, mert átengedték a kezdeményezést az ellenfelüknek. Kliszura aztán megpróbálta felrázni társait és pontjainak köszönhetően a 4. játszma feléhez közeledve már egyenlőt mutatott az eredményjelző. Honfitársa lelkesedése Drpára is átragadt, aki egymás után négy eredményes megoldásával négy pontos előnyhöz juttatta csapatát. Zárkózott a Vasas és Török pontjaival számukra legjobb időszakban meg is fordította az állást. A Csaba teljesen leblokkolt, a Vasas pedig egy 9:0-s sorozattal lezárta az összecsapást.

A Békéscsaba az alapszakasz utolsó fordulójában, 13 győztes bajnoki után szenvedte el első vereségét.

Janisz Athanaszopulosz: – Nehéz mérkőzés volt, sok hullámvölgy jellemezte a játékunkat, de többször is sikerült hátrányból felállnunk. Nem volt a legszebb meccs, de a küzdelem ott volt, és büszkék lehetünk arra, hogy legyőztük az eddig veretlen Békéscsabát. Tóth Gábor: – A sorozatos hibahullámoknak köszönhetjük a vereséget. Nagyon banális dolgokkal szokott ez kezdődni mindig, most is tizenegy–négyes vezetésnél leesett egy ejtés és összedőlt a kártyavár. Amíg nem vagyunk képesek egyenletes teljesítményt nyújtani és nem ismerjük fel a pillanatokat, amikor nem szabad hibázni, addig nem fogunk tudni megnyerni ilyen meccseket. Borzasztóan sok ki nem kényszerített hibánk volt.