Röplabda Extraliga női mérkőzés, negyeddöntő, 1. találkozó. Békéscsaba, városi sportcsarnok, 500 néző. V.: Halász Enikő, Bátkai-Katona Ágnes. Békéscsaba: Kornyijenko 5, Glemboczki 12, Zólyomi 8, Drpa 21, Karhu 6, Bodnár 6. Cs.: Kertész (liberó), Szatmári L., Fekete R. Vezetőedző: Tóth Gábor. DVTK: Baidiuk 5, Kuzelová 1, Sylejmani 9, Godó 6, Kiss E. 7, Kalmár V. Cs.: Kundrák, Balogh E. (liberók), Sitku R., Goncalves, Egri, Vezetőedző: Leonidasz Gaitanakisz.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 4:1, 11:2, 14:6, 24:10, 24:15. 2. szett: 5:1, 17:3, 24:6. 3. szett: 1:3, 8:6, 13:7, 17:11, 23:15.

A csabaiaknál Bodnár Dorottya és Glemboczki Zóra is a kezdőhatosban kapott szerepet. Ahogyan az várható volt, a hazai csapat vette kézbe az irányítást és nagyon korán ellépett vendégétől. Görög edzőjük ki is kérte az időt és egy poszton cserélt is, de a helyzet nem változott, Zólyomi két egymást követő ásszal demoralizálta a vendégcsapatot. A hazaiaknak 14 (!) szettlabdájuk volt, ebből ötöt leadtak a lelkes diósgyőrieknek.

A második játszmában is a Békéscsaba vitte a prímet, de hát nagyjából az erőviszonyok alapján erre is lehetett számítani. A pontgyártásban ezúttal is Marta Drpa jeleskedett, aki a második játszma derekán már 13 egységnél tartott. A vendég piros-fehérek ekkor már kevésbé játszottak lelkesen, elvétve szereztek csak pontot. A BRSE magabiztosan haladt előre, nem késztette nagy erőfeszítésre a miskolci csapat.