A roppant nehéz helyzetben lévő, az utolsó Szolnokkal szemben is csupán három pontnyi előnyben lévő, 17. helyet elfoglaló lila-fehér mezes alakulat abszolút győzelmi kényszerben van és fogy azon mérkőzések száma, ahol reális eséllyel bírhat a három pont megszerzésére. Ebből az egyik az Ajka FC elleni, a másik a jövő vasárnapi Aqvital FC Csákvárral szembeni lehet. A Békéscsaba és Ajka között öt pont a differencia, a Veszprém megyei csapat a 12. jelenleg. Kemény diónak ígérkezik, amit mutat, hogy legutóbb a feljutásra aspiráló Vasas is csak nehezen tudta két vállra fektetni (2–1-re nyertek a fővárosiak). A két csapat szeptember 15-ei ajkai mérkőzéséből a szerdai vendégek kerültek ki győztesen, Csizmadia és Stoiacovici, illetve Horváth góljával 2–1-re győztek. Hasonló, de fordított előjelű eredmény, ha nem is aranyat, de a bennmaradásért vívott harcban a remény megmaradását jelentheti az Előrének.

A mérkőzést Antal Péter vezeti, a két asszisztens Tőkés Róbert, Szilágyi Norbert lesz.