A harmadik játszma egyből videózással indult, s kiderült, hogy bizony Tóth Gábornak volt igaza. Ezután a csabaiak meg sem álltak 6:2-ig. A szett közepén azért sikerült a Fatumnak egy pontra visszazárkóznia 10:9-nél, egyenlíteni azonban ekkor még nem sikerült, 14:14-nél viszont már igen, 16:15-nél pedig már vezettek is, úgyhogy jött az időkérés, de ezúttal nem segített. Radosová és Radonjics duplái után már 22:16 is volt az állás, de aztán 23:19-re jöttek fel a csabaiak és ezért inkább Németh Szabolcs is időt kért. Ezúttal ez bejött, mert egy rontott nyitás után Radosová tett pontot a játszma végére.

A negyedik játszma is a csabaiaknak indult jobban, de ezúttal tapadtak a nyírségiek, sőt, 10:10 után a vezetést is átvették. De nem örülhettek sokáig, 13:12-re megint a BRSE vezetett, és el is léptek három ponttal, de 16:15-nél, Vaszileva két ásza után megint fordítottak a szabolcsiak. Jött azonban egy újabb sikeres Tóth Gábor Challenge és egy Drpa ász, amivel újra a viharsarkiaknál volt az előny, s ezt már nem is engedték ki a kezükből. 21:18-nál Németh Szabolcs kért időt, de már nem volt orvossága. Kliszura blokkoutjával négy meccslabdához jutottak a csabaiak, s bár hármat is sikerült hárítani, végül azonban Drpa beütötte a mindent eldöntő pontot.

Tóth Gábor: – Óriási küzdelem volt, az első két szettben nagyon szépen tartottuk a taktikánkat, sőt még egy picit tudtunk változtatni is rajta. Aztán a hatalmas tempó rányomta a bélyegét a harmadik szettre, kicsit meg is álltunk, a finom dolgok visszaestek, ott megnehezítettük kicsit a saját dolgunkat. Aztán a végén megépítettük azt az előnyt, amit hála Istennek, nem adtunk le!