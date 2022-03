Gyors brékváltással kezdődött a mérkőzés, ám míg a folytatásban az amerikai könnyedén hozta adogatójátékát, addig a világranglista 75. helyen álló Bondár nem boldogult a feladattal, s másodjára is bukta a szervagémjét, vagyis Collins alig negyedóra játék után 3:1-re ellépett. Az idei Australian Openen döntős Collins pedig innentől már saját adogatásaira koncentrálva 33 perc alatt le is zárta a játszmát (6:3).

A másodikban már jobban tartotta magát Bondár, s ahogy az első szettben, úgy most is ő vette el először az ellenfele adogatását, s ezúttal a saját szervajátékát is mögé tudta tenni, ezzel pedig 4:1-re meglépett, s előnyét megtartva 41 perc alatt 6:3-ra nyerve a játszmát egyenlíteni is tudott.

A döntő szett az első kettőhöz hasonlóan kezdődött: megint a magyar lány került brékelőnybe, ám az elsőhöz hasonlóan ezúttal sem tudta megtartani az előnyét. Ráadásul miután Collins semmire hozta saját adogatását, ismét brékelte Bondárt, s ezzel 4:2-re elhúzott, de lezárni még nem tudta a mérkőzést, mert Bondár – szintén semmire hozott adogatójáték után – 5:3-nál második bréklabdáját kihasználva visszajött a meccsbe. Végül azonban nem tudott meglepetést okozni, a szett 10. játékában ismét elvesztette az adogatását a magyar teniszező, így Collins a vártnál jóval nehezebben, (6:4-el) de érvényesítette a papírformát és közel két óra játék után bejutott a legjobb 32 közé.