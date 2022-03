Az ezüst már biztos volt, jöhetett a döntő! A pást túloldalán az izraeli Alexandra Kravets állt. A legszorosabb csatát itt vívta a fantasztikusan küzdő magyar lány, de fejben is végig nagyon erős maradt és 15:12-re felülmúlta ellenfelét. Gachályi Gréta aranyérmes, most már egyéniben is!