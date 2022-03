Tóth Sándor a Kopp Békéscsabai AC ügyvezető igazgatója elmondta, hogy idén az összes korosztályt figyelembe véve mintegy 40 gyaloglót várnak Békéscsabára.

– Emlékszem, harminc-harmincöt éve közel hétszáz gyalogló vett részt a versenyünkön, ez a szám sajnos mára jelentősen lecsökkent, ám a nemzetközi szövetség részéről eszközölt újításokkal azon dolgoznak, hogy ismét növeljék a versenyzői létszámot. A békéscsabai gyalogló bajnokságot évek óta áprilisban rendezzük, most ennél korábban kerül rá sor, ám sajnos a futókat nagyon érinti, hogy egy nappal korábban mezei országos bajnokságot rendeznek Gödöllőn, így kevesebben tudnak majd nálunk elindulni.

A békéscsabaiak kicsi, ám annál minőségibb csapattal készülnek a versenyre.

– Az ifjúságiaknál Kovács Alexandra számít a legesélyesebbnek a győzelemre, de ugyanez az utánpótlás korosztályban Zahorán Petrától is elvárható – mondta Tóth Sándor. – A felnőtteknél a kétszeres olimpikon Oláh Barbarától is jó eredményre számítunk. A várhatóan hideg idő miatt még nem számítunk arra, hogy eléri a világbajnoki szintet (amelyhez 20 kilométeren 1 óra 31 percen belül kellene teljesítenie – a szerző), de törekszünk a minél jobb eredményre. Ahogy szinte mindig, most is a Honvéd gyaloglóival kell felvennie a versenyt, melyre Szlovákiából 4, Romániából és Lengyelországból 1-1 klubból várunk sportolókat.