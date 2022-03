Körösladány MSK–Gyulai TFC 1–3 (0–0)

Megyei I. osztályú mérkőzés. Körösladány, 200 néző. V.: Hajdú. Körösladány: Nagy B. – Ruzsa, Wéber, Szántó, Csicsely (Vajda), Farkas J. (Urbán), Zelenyánszki (Kisari), Czirok, Papp Zs. (Bakk), Malkócs, Burai. Edző: Ekker Attila, Futaki Krisztián. Gyula: Molnár – Nagy S., Szabó Á., Trescsula, Kukla Zs. (Magyari), Nagy G., Radics, Nyéki (Repisky), Boros, Bánfi (Kiss T.), Palik. Edző: Sajben Gábor. G.: Csicsely a 47., ill. Szabó Á. a 61., Boros a 71., Trescsula a 92. percben. Kiállítva: Szabó Á. (második sárga lap után) a 85. percben. Jó: Malkócs, Czirok, ill. az egész csapat.

Ekker Attila, Futaki Krisztián: – A vezető gólunkra most nem tudtuk „rárúgni” a másodikat. A kapott gól után továbbra is próbáltuk nyomás alatt tartani az ellenfelet. A szórványos kontrákhoz nem voltunk kellően feszesek hátul, úgyhogy nincs más dolgunk, mint gratulálni az ellenfél győzelméhez.

Sajben Gábor: – Ha most valaki meg tudta verni a listavezetőt, akkor azok mi voltunk. Ettől még ők az egyértelmű bajnokesélyesek, de a csapatom fantasztikus teljesítményt nyújtott ma is. B. R.

Jamina SE–Nagyszénás SE 1–1 (0–0)

Békéscsaba, 50 néző. V.: Bálint A. Jamina: Démusz – Kardos T., Mészáros, Lipták-Pikó, Horváth M., Kardos L., Szaszák (Dankó), Darányi, Németh T., Papp D., Bencsik. Edző: Pozsár Gábor. Nagyszénás: Magony – Godár, Zábrák, Darida, Takács M., Libor (Kovács L.), Juhász, Vajgely, Rafaj, Nagy Sz. D., Márk (Kukovecz). Edző: Tasi Róbert. G.: Mészáros a 48., ill. Kovács L. a 79. percben. Jó: Lipták-Pikó, Mészáros, Szaszák, Kardos L., Németh T., ill. Kovács L., Zábrák, Godár, Nagy.

Pozsár Gábor: – Férfias küzdelemben, jó első félidőt produkáltunk. A második felvonásban a gól után le kellett volna zárnunk a mérkőzést, de a végén igazságos döntetlen született.

Tasi Róbert: – Nem túl ideális futballidőben, gyenge első félidőt nyújtottunk, igazságos döntetlen született. Orodán Bertold

Szarvasi FC–Sarkadi KLE 5–0 (3–0)

Szarvas, 200 néző. V.: Baráth. Szarvas: Kasik – Bány (Lénárt), Zima, Polonszki, Juhász (Moleri), Deli, Kiri M., Magyar (Varga I.), Furár, Simon R. (Pilán), Styecz (Czvalinga). Játékos-edző: Somogyi János. Sarkad: Petrás – Széplaki, Képíró, Urbán, Oláh G. (Hollósi), Jánki I., Bozsányi (Kálló), Erdei, Diósi, Jánki M. (Oláh K.), Mezei (Bódi). Edző: Balogh Csaba. G.: Magyar az 1., a 20., Zima a 32., Polonszki az 54., Varga I. a 83. percben. Jó: Kiri M., Polonszki, Zima, Magyar, Varga I., ill. Petrás, Képíró, Jánki I.

Somogyi János: – Egy jó mentalitással álltunk bele a mérkőzésbe. Tetszett, hogy a játékosaink komolyan vették az ellenfelet. Attól függetlenül, hogy pár gól benne maradt a csapatban, egy sportszerű ellenféllel szemben tudtuk a három pontot begyűjteni.

Balogh Csaba: – Egy jó csapat ellen vállalható eredményt értünk el. Sok sikert kívánok a megérdemelt győzelmükhöz! Kepenyes György

Szabadkígyósi SZSC–Szeghalmi FC 2–3 (1–3)

Szabadkígyós, 80 néző. V.: Jakab. Szabadkígyós: Jakab – Alb (Mohácsi), Sebestyén A. (Magyari), Frankó, Matuska, Hegedűs (Molnár M.), Sebestyén M., Szabó Z., Faragó, Maglóczki, Ökrös. Játékos-edző: Szabó Zoltán. Szeghalom: Nagy Sz. – Tatár, Pukoli, Takács J., Marton (László L.), Mészáros, Seres (Turi), Szabó G., Bihari (Barna), Cserna R., Trippon. Edző: Boruzs István. G.: Ökrös a 11., az 52., ill. Mészáros (11-esből) a 17., a 26., Seres a 30. percben. Jó: Frankó, Ökrös, Maglóczki, Mohácsi, ill. Nagy Sz., Mészáros, Seres.

Ifj. Szabó Zoltán: – Köszönjük szépen az elismerő szavakat a szeghalmi kollégának! Igaza van, ma megérdemeltük volna a győzelmet, de a szerencsén kívül egyéb hátráltató tényezőkkel is keményen meg kellett küzdenünk. Még mindig a tanulási fázisban vagyunk, de összességében megdicsérem a fiúkat a hozzáállásukért.

Boruzs István: – A hazai csapat lelkesedése extra volt és a gyenge minőségű pályához sokkal jobban tudtak alkalmazkodni. Más mérkőzéseken ezért győzelem járna, de ma egy pici talán a szerencse is mellénk állt. A kapusunk remek teljesítményt nyújtott. A rájátszásban erre a három pontra égető szükségünk volt, így amiért utaztunk, azt minimálisan, de teljesítettük. További sok sikert a szabadkígyósiaknak! Szabó Zoltán