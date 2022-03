Arra szükség is lesz, hiszen a Békéscsaba – természetesen nem lebecsülve ellenfelét – szeretné három mérkőzésen letudni a negyeddöntőt, amire minden esélye meg is van. A kék-fehérek meggyőző, taktikus játékkal verték korábbi nagy riválisukat a Magyar Kupa bronzmérkőzésén (a Nyíregyházával papírforma eredmény esetén a bajnokság elődöntőjében is összefuthatnak), ami jó formát feltételez.

A klub az elmúlt héten jótékonysági akciót hirdetett, felajánlva 500 ezer forintot a a kárpátaljai Nagydobronyi Gyermekotthon részére, de még várják a szimpatizánsok adományait is, melyeket a klub elöljárói, valamint Bonnyai Sándor szociális munkás személyesen fogják eljuttatni az orosz–ukrán-háború károsultjainak.

A negyeddöntő menetrendje (még a hazai szövetségnek is jóvá kell hagyni). 1. mérkőzés: Március 17., csütörtök, 18.00: BRSE–DVTK. 2. mérk.: Március 20., vasárnap, 18.00: DVTK–BRSE. 3. mérk.: Március 23., szerda, 18.30: BRSE–DVTK. 4. mérk. (ha szükséges): Március 27., vasárnap, 18.00: DVTK–BRSE. 5. mérk. (ha szükséges): Március 30., szerda, 18.00: BRSE–DVTK.

A további párosítások: Vasas Óbuda–MTK Budapest, Szent Benedek Röplabda Akadémia–UTE, Fatum-Nyíregyháza–1. MCM-Diamant Kaposvár.