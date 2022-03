A trófea győztese a második számú európai kupasorozatban, a CEV-kupában indulhat majd a következő idényben, emellett 15 millió forintos pénzdíj is szétosztásra kerül: a győztes klubok 4, az ezüstérmesek 2, a bronzérmesek 1, a negyedik helyezettek pedig félmillió forintot kapnak.

A bronzmérkőzésen megismétlődik a tavalyi döntő, ugyanis a Békéscsaba a Nyíregyházával találkozik.

A kupa korábbi szakaszában a Békéscsaba a Gödöllői RC, és az MTK Budapest csapatát búcsúztatta. A döntőtől a Vasas Óbuda ütötte el. A szabolcsiak a MÁV Előre SC-Bericap és a DVTK kiverésével jutottak be az elődöntőbe, ahol a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia parancsolt számukra megálljt.

A magyar válogatott békéscsabai feladója, Bagyinka Fanni így beszélt a magyar szövetség Budapesten megtartott sajtótájékoztatóján:

– Egyáltalán nincs arról szó, hogy ez a meccs a csalódottak mérkőzéséről szólna. Persze az fájó volt, hogy az alapszakasz győzteseként a kupában csak a harmadik helyért játszhatunk, de azért a bronzérem is szépen csillogna. Nemrégiben játszottunk a Nyíregyháza ellen, és az az eredmény eléggé biztató volt: győztünk három–nullára, ami annak volt köszönhető, hogy keveset hibáztunk és a saját játékunkat tudtuk játszani. Most is erre készülünk.

A címvédő Fatum-Nyíregyháza egyik legjobb játékosa a tavalyi fináléban a bolgár Ralica Vaszileva volt.

– Idén is szeretnénk legalább olyan jó teljesítmény nyújtani, mint az egy évvel ezelőtti találkozón. Természetesen most is nagy elszántsággal készülünk a mérkőzésre és mindent ki fogunk adni magunkból. A bronzérem pedig komoly lökést adna nekünk a folytatáshoz, az Extraliga rájátszására.

A mérkőzés első számú játékvezetője Adler László, segítője Kiss Zoltán Attila lesz.