A klub elnöke, korábbi versenyzője és egyik edzője elöljáróban elmondta, hogy a tél folyamán némi átalakítás történt az edzői stábban, ő maga a fiúkorosztályért, az egykori világbajnok Pankotai Gábor a női, Farkas Áron a gyermek- és kölyökfiú-, Makoviczki András a kenus­ csoportért felel, utóbbi szakember­ a szabadidősöket is összefogja, de a táboroztatásért is felel. – Folytatjuk a toborzást, mert a járvány miatt tőlünk is voltak kiesők. Jelenleg száztizenhét aktív versenyzővel foglalkozunk – tájékoztatott Dobi István. Nagy hangsúlyt fektetünk a kenus csoportunkra, mert bár ez egy sikeres szakágnak számított országosan és nemzetközileg is, a létszámban hiány mutatkozik. Békésen télen sem állnak le, egész évben tartanak edzéseket. A versenyengedéllyel rendelkezők Algyőn, a Vajda Attila Regionális Akadémia csapatai részére megrendezett Héraklész-felmérőn vettek részt, ahol részt vettek a sportpszichológiai programsorozat egyik előadásán, melyen a Békés megyéből elszármazott olimpiai bajnok Bodonyi Dóra beszélt pályafutásáról és tapasztalatairól Baky Dániel sportszakpszichológusnak. Győrött a serdülő és ifjúsági versenyzőknek tartottak felmérőt, míg a Héraklész-keret U15-ös serdülőválogatottja, Kálmán Enikő a Tatai Olimpiai Központban vett részt alapozáson. Enikő mellett még egy válogatottja van a békésieknek, Balogh Balázs a Vajda-keret tagja a kölyökkorcsoportban. – A nagyok már vízre is szálltak, a kicsik pedig az uszodában és tornateremben speciális képességfejlesztő feladatokat végeztek, a tanmedencében az izom munkateljesítményét mérő ergométeren gyakorlatoztak – mondta a békési klub elnöke. – Március 12-én, két edzővel, tizenhat kajakos fiatal horvátországi meleg vizes edzőtáborba utazik. Április elején már kezdődnek a tavaszi akadémiás programok, amit május végén a maraton magyar bajnokság, a régiós Magyar Kupa, majd döntő, július végétől pedig a különböző korosztályokban az országos bajnokság követ. Terveznek saját rendezvényeket is, ebből az egyik a május 14-ei akadémiai edzőnap, a másik a szeptember 17-ei, a futás és az evezés kombinációjával, a Kikötő Kupa duatlonver­seny, melynek során a Kettős-Körösön és az Élővíz-csatorna 15 kilométeres távján eveznek. Erre az eseményre a szabadidősök számára SUP-futamokat is kiírnak. December 1-jén rendezik meg a már tavaly is nagy sikerrel megtartott 24 órás úszóversenyt, amelyre akkor a KSI-től, Szegedről és Gyomaendrődről is érkeztek sportolók, melyen a nyolcfős csoportok félóránként váltották egymást.

Bővítenék a sárkányhajós csoportot

Békésen is egyre népszerűbb a sárkányhajózás, amelyre idén is várják olyan felnőttek jelentkezését, akik szeretik a vízi sportokat, szeretnének egy jó csapat tagjai lenni, és iskola vagy munka mellett szívesen kapcsolódnának ki ily módon. Heti három-négy edzést terveznek.