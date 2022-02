Kézilabda NB I. B-s női mérkőzés, Békéscsaba, 500 néző. V.: Ignéczi Ivett, Pánczél-Héjjas Tímea. Békéscsaba: Szabó D. – IVÁN 8, Török, Kukely A. 3, Giricz 1, Borbély 2, Karacs 1. Cs.: CSIZMADIA (kapus), MAYER 4, Szögi, Bucsi 1, KUKELY K. 4, Vámosi 4, Bencsik 1, Zsemberi. Vezetőedző: Papp Bálint. A Szeged legjobb dobói: Szécsi 4, Dudás 3, Nagy R. 3 (2), Szabó L. 3.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 0/0, ill. 4/4.

Frányó góljával a vendégek szereztek vezetést, majd Mayer Szabina két góljával fordított az Előre NKSE.Idegesen játszott a hazai együttes, így a 11. percben meglepetésre 5–3-as szegedi előnyt jegyezhettünk fel. Ebben az időszakban gyenge volt a békéscsabaiak lövéshatékonysága, nem érte el az ötven százalékot. A 18. percben 5–8-at mutatott az eredményjelző, a lila-fehérek továbbra sem találták meg a vendégek játékának ellenszerét. Ezt követően ritmust váltottak a békéscsabaiak, három perc alatt egyenlítettek (21. p.: 8–8), és ekkor a szegediek időt kértek. Kapust cserélt az Előre, Csizmadia állt a háló elé – aki többször is jól védett – így a 24. percben 11–9-re átvette a vezetést a házigazda együttes. A szünetben egy góllal vezetett az Előre NKSE, egy sok hibával tarkított félidő után.

Fordulás után nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, a 36. percben már 18–13-ra vezettek, amikor a szegediek időt kértek, mindez azonban nem használt, hiszen három perccel később már hét gól volt a lila-fehérek előnye (20–13). A házigazdák fokozatosan elhúztak, a 48. percben Iván Emese nyolcadik gólja után 25–16 volt az állás. A hajrában tartotta jelentős előnyét a Békéscsaba, és második félidei jó játékával végül tíz góllal győzött, ezzel százszázalékos teljesítménnyel nyerte a Keleti csoportban az alapszakaszt.

Papp Bálint: – Először is gratulálok a csapatnak, hiszen százszázalékos teljesítménnyel nyerte a Keleti csoportban az alapszakaszt. Az első félidőben döcögött a gépezet, sokat hibáztunk a kapussal szemben. Szünet után nagyobb sebességre kapcsoltunk, és ilyen különbséggel is teljesen megérdemelten győztünk. Örülök, hogy ma azok is több lehetőséget kaptak, akik korábban kevesebbet játszottak.