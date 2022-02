EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–Hajdúnánás 29–20 (14–13)

Kézilabda NB I. B.-s női mérkőzés, Békéscsaba, 300 néző. V.: Dulai, Pisák. Békéscsaba: Csizmadia – Andróczki 1, IVÁN 7, KUKELY A. 6 (3), GIRICZ 3, Gyimesi 2, Kukely K. 1. Cs.: SZABÓ D. (kapus), Mayer 2, Borbély, Bucsi 2, Török, Szögi, Karacs 2, Vámosi 3, Bencsik. Vezetőedző: Papp Bálint. A Hajdúnánás legjobb dobói: Kovács D. 7 (3), Nyakó 7.

Kiállítások: 10, ill. 14 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3.

A békéscsabaiak a 2. percben 2–0-ra vezettek, majd a vendégek az 5. percben egyenlítettek. A harcosan játszó hajdúságiak jól küzdöttek, így nehezen tudott kibontakozni a lila-fehér együttes. A 8. percben Iván Emese góljával 4–3-ra átvette a vezetést a Békéscsaba. A vendégek nem adták fel. és a 12. percben a korábban Orosházán is megfordult Nyakó góljával egyenlítettek (5–5). A folytatásban a vendégek átvették a vezetést (17. p.: 7–9), amikor kapust cseréltek a hazaiak. A 21. percben már három gól volt a nánásiak előnye (8–11), ekkor Papp Bálint időt kért, és próbálta rendezni a sorokat. Ezt követően kiegyenlítettek a lila-fehérek (24. p.: 11–11), amikor a játékosként korábban Orosházán megfordult Dajka István is kikérte idejét. A 27. percben Kukely Anna góljával egygólos előnybe került a Csaba, ám gyorsan érkezett a válasz. A 29. percben Kukely Annát kiállították a játékvezetők, a reklamáló Papp Bálint sárga lapot kapott, Sápi pedig vezetést szerzett a nánási alakulat, amire Vámosi tudott válaszolni. Az utolsó percben kilenc másodperccel a lefújás előtt Gyimesi Kitti vezetést szerzett a házigazdáknak. Fordulás után Iván két góljával 16–13-as előnyre tett szert a Békéscsaba, majd a rutinos Mayer is betalált. A vendégek nem adták fel, és 17–15-re felzárkóztak, majd Kukely Anna két hétméteres góljával négyre növelte az előnyt a hazai csapat, amikkor a 41. percben Dajka István időt kért. Nagy csata folyt a pályán, a felsőházi tagságért küzdő nánásiak mindent megtettek egy számukra kedvező eredmény eléréséért. A félidő közepén fokozatosan növelte előnyét az Előre NKSE, a 46. percben 22–16-ot mutatott az eredményjelző. Három perccel később hétgólos csabai vezetésnél időt kértek a vendégek, akiknek visszaesett a támadójátéka, hiszen a második félidőben húsz perc alatt csak négy gólig jutottak. A hazaiaknál Iván Emese gólerős volt, az 56. percben már hetedik gólját lőtte. Végül a csabai lányok magabiztosan kilenc góllal győztek. Az első félidőben jól tartotta magát a Nánás, de szünet után az Előre feljavult, rákényszerítette akaratát a vendégekre, és ilyen különbséggel is megérdemelten nyert, és továbbra is százszázalékos.

Papp Bálint: – Egy nagyon motivált Hajdúnánás érkezett Békéscsabára, az első félidőben nem azon a hőfokon játszottunk, ahogy kellett volna. Szünet után már azt a játékot nyújtotta a csapat, amit látni szeretnénk, és teljesen megérdemelten győzött.