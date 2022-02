A Vasas ellen látott kezdőhatoshoz képest három ponton is változott a Békéscsaba összeállítása, Strunjak, Kornyijenko és Glemboczki helyett a télen éppen Újpestről nevelőegyesületébe visszatérő Bagyinka Fanni, Salla Karhu, illetve Pekárik Eszter kezdett. Tóth Gábor vezetőedző – pihentetve a felsorolt triót – gondolt már a csütörtöki Nyíregyháza elleni rangadóra is. Újpesti rontások után békéscsabai pontokkal kezdődött a mérkőzés, s bár Ovecková egy ásszal „örvendeztette” meg a csabaiakat, nem késett sokat Marta Drpa válasza. Gyorsan belealudt a mérkőzésbe a BRSE, egy 4:0-s etappal már az UTE birtokolt előnyt, 6:8-nál már jöhetett is Tóth Gábor időkérése. Nagyon elkapta a fonalat a bolgár négyes ütő, Monika Krasteva, aki egymás után négyszer állította megállíthatatlan feladat elé a hazai játékosokat. Egy hármas szériát követően már ismét a Csaba vezetett három ponttal, és ez az előny tovább nőtt, ekkor már Horváth Andráson volt a sor, hogy kiosszon néhány fontos instrukciót. Négynél jobban nem tudott ellépni a BRSE, mert a lila-fehérek roppant lelkesen küzdöttek, az ellenfél minden apró hibáját igyekeztek kihasználni, s úgy örültek minden egyes a pontnak, mintha bajnokságot nyertek volna. A játszmának a hibázó Gyimes Zsófia vetett véget, a BRSE mérsékeltebb teljesítménnyel is biztosan hozta ezt a felvonást. Szoros meccset hozott a 2. szett első szakasza, jobbára az újpestiek jártak előrébb, de Pekárik Eszter vezérletével fordult a kocka. Hazai oldalon ma is sok volt a nyitásrontás, s emiatt keményen meg kellett küzdeni azért, hogy 3-4 pontnál ne jöhessen közelebb az UTE. A sáncmunkára azonban a 2. játszmában már nem lehetett panasz, a hálónál minden csabai játékos jól tette a dolgát. A játszma derekán aztán megrázták magukat Pekárikék és sikerült elhúzniuk hét egységgel, a vendégek trénere rövid időn belül kétszer is időt kért. Az újpestiek nem tudtak újítani és kénytelenek voltak beletörődni a játszma elvesztésébe. Az újpestiek nem szerettek volna nyert játszma nélkül elutazni Békéscsabáról, s ez meg is látszott a hozzáállásukon, ugyanis a 3. felvonás elején is felszívták magukat, a rutinos Koleva és bolgár honfitársa, Krasteva szállította a pontokat. A csabaiaknál azonban Sarah Kliszura és az egész mérkőzésen jól játszó Salla Karhu hatékonysága jelentette a sokáig minimális különbséget. A játszma feléhez közeledve ugyan egy ízben átvette a vezetést az UTE, ám Kliszura sorozatban elért négy pontjával már újra a BRSE került kedvező helyzetbe. Az idő előrehaladtával tovább nőtt a differencia a két gárda között, s bár Horváth András edző mindent megpróbált, kétszer is időt kért, a Csaba kézben tartotta az irányítást, kezdte felőrölni a fiatal újpesti együttest. Strunjak pontja játszma-, és mérkőzéslabdát, Karhu szép ütése pedig a biztos győzelmet eredményezte a Békéscsaba számára.

A listavezető BRSE a 10. győzelmével őrzi veretlenségét az alapszakaszban.

Tóth Gábor: – Célunk az alapszakasz megnyerése, melyhez újabb fontos három pontot szereztünk. Örülök, hogy az eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosok is jól teljesítettek. Készülünk a csütörtöki, Nyíregyháza elleni rangadóra. Horváth András: – Nyitásfogadásunk elbizonytalanodását követően kiszámíthatóvá vált a támadásunk, amit jól használt ki a Békéscsaba és megérdemelten nyerte meg az összecsapást.