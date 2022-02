Domokos András, a Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsának elnöke így értékelte a 2021-es esztendőt:

– Megyei hálózatunkon keresztül évente általában ezerötszáz-kétezer kisebb-nagyobb eseményt rendezünk, de ez a szám az utóbbi időszakban a veszélyhelyzetnek és a korlátozásoknak „köszönhetően” alaposan megcsappant. Tagklubjaink és sportvezetőink elhivatottsága azonban felülemelkedett minden akadályon, és 2021-ben is sok tízezer megyei lakosnak szerveztünk élményekben és mozgásban gazdag szabadidős programokat. Rendezvényeink, eseményeink mindig nyíltak, bárki számára elérhetőek. Célunk, hogy a családok, a közösségek, a különböző generációk együtt mozogjanak, versenyezzenek, közös élményeket szerezzenek, minél többféle mozgásformában próbálják ki magukat, és rendszeresen sportoljanak.

– Mely sportágakban szerveznek programokat az érdeklődőknek?

– A következő sportágakban szervezünk versenyeket, kupákat, bajnokságokat és ami még fontosabb, heti rendszerességű sportfoglalkozásokat: asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, streetball, labdarúgás, úszás, lovas sportok, íjászat, gyaloglás, nordic walking, sakk, biliárd, küzdősportok, rongylabda, röplabda, sporttánc, atlétika, lábtenisz, lengőteke, darts, családi és gyermeksor- és váltóversenyek, futás, természetjárás, kerékpározás, ügyességi versenyek, tollaslabda, tenisz, mazsorett, fitnesz, gyógy- és alakformáló tornák, aerobik, zumba, kangoo, bocsa, petanque, kajak-kenu, sárkányhajó, tájékozódási futás, strandfoci, strandröplabda, korcsolya és ezek mellett minden, ami a szabadidő hasznos eltöltésével és az egészséges életmóddal kapcsolatos.

– Milyen országos és nemzetközi programokban vettek részt az elmúlt évben?

– Országos és nemzetközi programokat is koordinálunk Békés megyében, amelyeket 2021-ben is megtartottunk. Ilyen volt például a Kihívás Napja, a BeActive Night, az Európai Sporthét, a gyaloglóvilágnapi séták, a téli és nyári programsorozatunk vagy az Országos Nordic Walking Program is. Valamennyiben az elsők között teljesítettünk a megyék közti „versenyben”, hiszen nálunk volt az egyik legtöbb program, és ezeken a programokon a legtöbb résztvevő.

– A pandémia okozta helyzetben miként tudják megvalósítani a rendezvényeiket?

– A „Sporttal a vírusok ellen” jeligénkkel is azt ­szeretnénk hangsúlyozni, hogy a rendszeres mozgás és az egészséges életmód az egyik legnagyobb fegyver a vírusok elleni küzdelemben. Senkinek nem könnyű ez az időszak, sokan problémákba ütköznek, de én nem szeretem azt a szót, hogy gond vagy probléma, én csak megoldandó feladatokat látok magam előtt. A vírushelyzet természetesen a mi életünket is megnehezíti, de jelenleg ez a kiindulási helyzet, ehhez kell alkalmazkodni, és most ebből kell kihozni a legtöbbet.