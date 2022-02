Az átigazolási időszakot kihasználva, három régi játékosát is visszacsábította a Battonyai TK csapata. A megyei II/B osztályban érdekelt határvárosiakhoz Kaszaperről a 31 éves középpályás, Nagy Tamás írt alá, aki tavaly nyáron hagyta el őket. Másfél év után tér vissza Lőkösházáról a védőként otthonos Varga Krisztián (20), míg a gólerős Lipták Máté (30) két esztendő elteltével öltheti ismét magára a piros-feketék szerelését. A támadó tavaly nyárig Csanádpalotán játszott a csongrádi harmadik vonalban, azóta viszont pihent.A ligakonkurens csorvási csapatnál két friss szerzemény tűnt fel az öltözőben. Szemenyei Valentin (28) az őszi idényt Tótkomlóson töltötte és a csapat középpályásai számára jelent közvetlen konkurenciát. A rutinos hátvéd, Fabulya János (50) tartalmas pályafutása során már megfordult a sárga-feketéknél, most pedig a szomszédos Telekgerendásról teszi át a székhelyét. A telekiek Újkígyósra is adnak játékost, ahová a kevés lehetőséghez jutó Somosi Attila (24) tér vissza két és fél esztendő után. Mellette a kígyósiak újra számolhatnak a külföldi munkavállalásból hazatérő Csatlós Attila (30) játékával. Mint ahogyan a III. osztályú gárdánál is akad új szerzemény: a védő Spitzer Ádám (24) Kötegyánból érkezett Telekgerendásra.

A határ menti csapatból a Sarkad is „merített”. A gólfelelős Mezei Jenő (20) és Oláh Gergő Máté (20) visszatérése már biztosra vehető, de a névsor még bővülhet, hiszen a Kinizsinek újabb veszteségei is akadnak. Távozik tőlük a támadó, Patkás Dániel (20), aki Sarkadkeresztúron folytatja pályafutását. A Kinizsiből erősített a megyei II./B osztályban második helyen álló eleki csapat is. Az I. osztály sereghajtójától érkezik a határvárosba a 23 éves Kajári Attila, aki Tar Teofil helyettese lehet a kapuban, míg Jepure Bence (21) a középpályán követelhet állandó helyet magának. Az aktuális hírcsokor végére egy játékoscsere kerül, amely az Orosháza és a Székkutas között köttetett. A transzfer két védőt érint. Az OMTK-ba fél év után visszatért Varga Péter (27), ugyanakkor a Rákóczitól a csongrádi klub állományába került Harmati Albert (24).