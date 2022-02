A 2. negyedet az Újpesttől a napokban átigazolt Kelemen Balázs hárompontosa vezette fel, amire Krisztics gyorsan válaszolt egy közelivel. A vendégek a 12. percben hét ponttal elhúztak, de a békésiek megmakacsolták magukat és három perc leforgása alatt eglizáltak. Acsimovics támadásban nagyon hasznosan játszott, a középtávoli mutatója egészen jó volt, ugyanakkor faultproblémái akadtak. A mérkőzést sérülés után vállaló, összesen 20 percig pályán lévő Kelechi is jó játékkal segítette együttesét. Innentől fej-fej mellett haladtak az együttesek. A 2. negyed legvégén Krisztics dobása után Csorba Szabolcs segítette a kosárba a labdát, egyenlővé téve az állást.

A folytatásban a vásárhelyiek vezettek, de négy pontnál nagyobb előnyt nem tudtak kicsikarni. A 4. negyedben Olics rosszul érkezett, megbicsaklott a lába és nem is folytathatta a játékot. Csapata azonban tartott frontot, és a 33. minutában átvette a vezetést, és a 39. percig vezettek is. A békésiek az egész mérkőzés során nagyon agresszívan, jól védekeztek, de az utolsó két percben egy taktikai fault helyett végig kísérték Kelemen akcióját, aki azt kosárral fejezte be. Csapata ezzel vette vissza a vezetést, Varga büntetőjével pedig meg is nyerte a találkozót.

Balog Vilmos: – Köszönjük a szurkolók buzdítását! Hatalmas hangulatot teremtettek, jó volt így kosárlabdázni! Gratulálok az U20-as csapatnak a győzelemhez!