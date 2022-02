Ahhoz, hogy a tavalyi év után ismét döntőt játszhasson a Swietelsky-Békéscsaba, bravúr kell, ami annyit jelent, hogy 3:0-ra, vagy 3:1-re kellene nyerni ahhoz, hogy utána következhessen az aranyjátszma.

Az első idegenbeli mérkőzésen a Folyondár utcaiak meglepő magabiztossággal 3:0-ra nyertek úgy, hogy a viharsarkiak az első szettben 22, a másodikban 21, a harmadikban pedig 18 pontot értek el és az már mellékes, hogy a fővárosiak ellen két és fél éves veretlenségi szériájuk is megszakadt.

A görög Jannisz Atanaszopulosz által edzett Vasas Óbuda két év után ismét szeretné megnyerni a trófeát, melyet akkor a mostani címvédő Fatum-Nyíregyháza legyőzésével hódítottak el, történetük során tizenharmadik alkalommal.

Abban a sikerben főszerepet játszott az azeri Aysan Abdulazimova, aki ugyan a csapat legutóbbi Kaposvár elleni győztes mérkőzésen nem villogott, de rutinja mindig aranyat ér együttesének.

A Békéscsaba története során már kétszer nyerte meg a Magyar Kupát, és mindkétszer éppen a Vasas Óbuda ellen, egyformán 3:0-ra, először Szasa Nedeljkovics irányítása mellett 2016-ban, hogy aztán a következő évben újrázzon.

Most egy körrel korábban találkozik egymással a két gárda, a csabaiak ráadásul nagyon nehéz helyzetben vannak, de játsszon bármilyen összetételben is a csapat, a rá jellemző szellemiségének köszönhetően számtalanszor kelt már fel reménytelennek látszó helyzetből. A fanatizmusra, az akaraterőre most is nagy szükség lesz, és afelől nem lehet kétségünk, hogy a lányok a lelátóról is megkapják a szükséges támogatást.

A mérkőzést – melyet az M4 Sport televízió élőben közvetíti – a Tillmann Gyula, dr. Árpás Krisztina kettős vezeti.