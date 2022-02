Debreceni EAC–Optimum Solar-Békési FKC 22–25 (14–11)

NB I. B-s férfi-mérkőzés. Debrecen, 180 néző. V.: Fibec, Herbák. Békés: KISS O. – HRABÁK 4, Haszilló 1, Laufer, Árpási 3, Mezei 3, Kohlrusz 3. Cs.: Borbély, Takács (kapusok), SZÁSZ 8 (3), Lele, dr. Czina, Varsandán Á. 3, Dávid, Novák. Edző: Padla József. A Debrecen legjobb dobói: Mucza 6, Bíró Á. 5, Rédei 4.

Kiállítások: 8 perc + Gidai kizárva, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 4/3.

Az első félidő első fele a békésiek elképzelései és vezetése mellett zajlott le. A vendégek Kiss Olivér védéseinek is köszönhetően a 15. percig előnyben voltak (6–7), ám ekkor néhány pontatlanságuk elegendőnek bizonyult a DEAC számára, hogy maga javára billentse a meccset. A házigazdák 2-3 találattal rendre a látogatók előtt jártak, és a szünet után is jobban startoltak. Mínusz ötről kezdett kapaszkodni a BFKC, amely Szász Bálint és Hrabák Miksa duplájával előbb minimalizálta, a 44. percre pedig el is tüntette csapata hátrányát (17–17). Az egyetemisták Mucza eredményességével próbálták tartani magukat, de azután 8 minutára „leparkoltak” 19 gólnál, Kiss Olivér ugyanis minden gondolatukat leolvasta a kapuban. A társai eközben nem tétlenkedtek és zsinórban négy góllal fordítottak (52. p.: 19–21). Izgalmasan alakult a hajrá, mert a hazaiak hálóőre is legjobbkor tette bele a játékba a maga tudását. Szász Bálinttal viszont ő sem bírt: az átlövő fontos találatai végül hozzásegítették a békési együttest az értékes két bajnoki ponthoz.

Padla József: – Nagyon fontos idegenbeli sikert arattunk, melyet több kiemelkedő egyéni teljesítménynek és az óriási csapatszellemünknek köszönhettünk. Gratulálok a csapatnak, nagy lépést tettünk.