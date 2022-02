Szeghalmi FC–Nagyszénás SE 1–2 (0–0)

Szeghalom, 100 néző. V.: Jakab. Szeghalom: Nagy Sz. – Tatár, Cserna R., Pukoli, Takács J., Marton, Mészáros, Szabó G., Bihari (Réti), László L. (Fazekas), Trippon. Edző: Boruzs István. Nagyszénás: Magony – Godár, Darida, Takács M. (Tari) , Libor (Kolozsvári J.), Kukovecz, Juhász (Leszkó), Vajgely, Rafaj, Kovács L. (Deák), Frankó (Leszkó). Edző: Tasi Róbert. A mérkőzést gyászszünet előzte meg, a Szeghalom közelmúltban elhunyt korábbi játékosaira, Mező Sándorra, Macskin Sándorra és Túri Imrére emlékeztek. G.: Pukoli a 90., ill. Takács M. a 48., a 83. percben. Kiállítva: Szabó G. a 76., ill. Darida (mindkettő második sárga lap után) a 91. percben. Jó: Trippon, Mészáros, ill. Takács M., Juhász, Kukovecz, Godár.

Boruzs István: – Az első félidőben idény eleji formát mutattunk, kiegyenlített, de unalmas játékkal. A második felvonás elejét szokásosan az öltözőben „töltöttük”, ami az egyéni hibák miatt megbosszulta magát. Későn ébredtünk, és ez a továbbiakban is kevés lesz. Köszönjük az utánpótlás játékosainknak a felvezetést!

Tasi Róbert: – Kapkodva, idegesen kezdtük a mérkőzést, ennek ellenére az első játékrészben több gólszerzési lehetőségünk volt. Szünet után már mindent megtettünk, hogy megszerezhessük a győzelmet. Hála a fegyelmezett játéknak, ez sikerült is. Zsombok János

Gyomaendrődi FC–Szabadkígyósi SZSC 1–4 (1–2)

Gyomaendrőd, 80 néző. V.: Tóth I. Gyomaendrőd: Vastagh (Soczó) – Kovács B. (Szlancsik), Valach (Pásztor), Szilágyi B. (Bartik), Forgács, Szabó P., Barna V., Hunya, Piss, Hanea, Sebők (Egri). Edző: Kovács Gyula. Szabadkígyós: Dolezsán – Ancsin (Kiss P.), Frankó, Sebestyén A., Alb, Frankó, Matuska (Lászk), Mohácsi, Börcsök (Nagy D.), Faragó, Maglóczki (Oláh G.), Ökrös (Magyari). Játékos-edző: Szabó Zoltán. G.: Sebők a 22., ill. Ökrös a 30., a 35., Matuska a 48., Maglóczki a 73. percben. Jó: Hunya, Forgács, ill. az egész csapat.

Kovács Gyula: – Számomra érthetetlen, hogy egy–nullás vezetés után hogyan tudunk ennyire összeesni és rosszul játszani. Ma rengeteg hibával játszottunk, ami nem fért bele. Az ellenfél maximálisan kihasználta a helyzeteit és megérdemelten nyert.

Ifj. Szabó Zoltán: – Szerencsére nem estünk össze a gyomai vezetésnél és a mérkőzésen dominálva igazságos győzelmet arattunk. K. Gy.

Okány KSK–Szarvasi FC 1–4 (0–2)

Okány, 300 néző. V.: Hajdú. Okány: Kurta – Szabó R., Boros, Vincze D., Bogár, Tövisháti, Komódi (Komlósi), Sztojka, Szalazsán (Szarka), Tokaji, Bondár. Edző: Szabó László. Szarvas: Kasik – Deli, Bány, Polonszki, Juhász (Moleri), Kiri M., Zima, Furár, Zahorán (Magyar), Simon R., Styecz (Lénárt). Játékos-edző: Somogyi János. G.: Komlósi az 53., ill. Furár a 4., a 19., a 68., Magyar a 86. percben. Jó: Szabó R., Boros, ill. Furár, Kiri M., Styecz, Simon, Polonszki.

Szabó László: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, ami be is igazolódott. Nagyon rosszul kezdtük a találkozót, hamar kétgólos hátrányba kerültünk. A félidőben szerkezetet váltottunk és nagyon jókor szépítettünk. Nyilván az egyenlítés érdekében kockáztatnunk kellett, ekkor hátul kinyíltunk és az ellenfél két kontratámadását szépen fejezte be.

Somogyi János: – Rengeteget tettünk érte a télen, hogy úgy játszunk, mint az első félidőben. A második játékrészben a hazaiak is megmutatták, hogy nem véletlen a tabellán elfoglalt helyük. Megérdemelt győzelmet arattunk. Varju Richárd

Sarkadi KLE–Csabacsűdi GYLSE 2–0 (0–0)

Sarkad, 50 néző. V.: Tatár. Sarkad: Csiki – Kovács I., Képíró, Jánki I., Szabó G., Szilágyi L. (Bozsányi), Hrabovszki (Hollósi), Urbán, Diósi (Nagy B.), Oláh G. (Jánki M.), Mezei (Oláh K.). Edző: Balogh Csaba. Csabacsűd: Petrovics – Viszkok Cs., Pecznik, Sovány, Rafaj, Gyurik, Bankó (Pecnyik), Kasik, Mojzsis (Sándor), Kiss G. (Styecz), Endrefalvi. Edző: Sechna Gábor. G.: Szabó G. a 49., Bozsányi a 78. percben. Kiállítva: Bozsányi (második sárga lap után) a 92. percben. Jó: Szabó G., Jánki, Képíró, Kovács I., ill. Rafaj, Viszkok.

Balogh Csaba: – Nagyon akart a csapat, nagy küzdelem alakult ki a pályán és megérdemeltük a győzelmet. Gratulálok a srácoknak! Jó játékvezetés.

Sechna Gábor: – Nagyon szégyelljük magunkat, együtt kerültünk a gödörbe, amiből nehéz lesz kimászni. Ezt a mérkőzést gyorsan el kell felejteni. Ezután szükségünk lesz valami folyékony kedélyjavító szerre. B. Cs.

Mesterlövészek

13 gólos: Miszlai (OMTK-ULE 1913), Wéber (Körösladány).

11 gólos: Farkas J., Csicsely (Körösladány), Takács (Nagyszénás), Sztojka (Okány), Miklya (Jamina), Zima (Szarvas), Sebők (Gyomaendrőd).

9 gólos: Kisari (Körösladány), Furár (Szarvas).

8 gólos: Nagy G. (Gyula), Komlósi (Okány), Boros (Gyula).

7 gólos: Barna V. (Gyomaendrőd), Milek (Szabadkígyós), Malkócs (Körösladány).

6 gólos: Ökrös (Szabadkígyós), Trescsula, Radics (Gyula), Simon R. (Szarvas), László, Czvalinga (Szeghalom), Nagy Sz. D. (Nagyszénás), Nyéki (Okány), Fehér (OMTK-ULE 1913), Pukoli (Szeghalom, Sarkad).

5 gólos: Hunya (Gyomaendrőd), Darányi (Jamina), Kopács (Okány), Bánfi (Gyula), Tófalvi, Tatár (Szeghalom), Gedó (OMTK-ULE 1913).

4 gólos: Viszkok D. (Csabacsűd), Papp K. (Gyomaendrőd), Szabó Á., Darida, Juhász (Nagyszénás), Pohl, Nagy E. (Gyula), Kardos L. (Jamina), Marton, Mészáros (Szeghalom), Jepure (Sarkad), Ruzsa (Körösladány).

3 gólos: Zelenyánszki (Körösladány), Magyar (Szarvas, Csabacsűd), Egri (Gyomaendrőd), Rácz Gy., Kovács Gy. (Okány), Bozsó, Tóth B. (Szarvas), Czirok, Urbán, Palik (Gyula), Bankó, Endrefalvi, Rafaj (Csabacsűd), Répási (Szeghalom).

2 gólos: Bakk, Burai, Almási (Körösladány), Deli, Styecz (Szarvas), Gyurik, Pecznik (Csabacsűd), Lázár, Magyari, Maglóczki (Szabadkígyós), Kiss T. (Gyula), Papp D., Dankó (Jamina), Mező, Bondár, Kollát, Tövisháti (Okány), Hanea, Kovács F., Szabó P., Valach (Gyomaendrőd), Szabó Á., Péli (OMTK-ULE 1913), Márk, Libor, Mazán, Kovács L. (Nagyszénás).

1 gólos: Urbancsok, Kiss G. (Csabacsűd), Mohácsi, Igricz, Faragó, Matuska (Szabadkígyós), Kukovecz, Simon L., Godár, Zábrák (Nagyszénás), Dajcs, Harangozó, Kocsis, Tóth L., Vincze A. (OMTK-ULE 1913), Erdei, Tokaji, Trippon P., Szabó G., Bozsányi (Sarkad), Fazekas, László, Seres (Szeghalom), Okos, Ángyán, Kardos T., Bencsik Cs. (Jamina), Bogár, Komódi, Vincze D. (Okány), Lénárt, Polonszki (Szarvas), Oláh A., Nagy S., Szász (Gyula), Kovács A., Forgács, Pásztor (Gyomaendrőd), Szántó, Czirok, Szabó Á. (Körösladány).

A megyei I. osztályú bajnokságban a 19. forduló következik: Február 26., szombat, 10.00: Jamina SE–Csabacsűdi GYLSE. Február 26., szombat, 14.00: Nagyszénás SE–Sarkadi KLE, Orosházi MTK-ULE 1913–Szeghalmi FC, Szarvasi FC–Gyulai TFC, Szabadkígyósi SZSC–Okány KSK, Körösladány MSK–Gyomaendrődi FC.

A megyei I. o. állása

1. Körösladány 14 4 – 80—14 46

2. Gyulai TFC 11 2 4 49—22 35

3. Jamina SE 9 4 5 35—28 31

4. Okány KSK 8 7 3 46—37 31

5. Nagyszénás 9 3 5 37—36 30

6. Szarvasi FC 8 4 6 39—30 28

7. OMTK-ULE 8 3 7 38—33 27

8. Gyomaendrőd 6 3 9 43—41 21

9. Szeghalom 6 2 10 36–50 20

10. Szabadkígyós 3 6 9 23—43 15

11. Csabacsűd 3 4 11 21—48 13

12. Sarkadi KLE 1 – 17 14—79 3