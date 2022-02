Riválisától igazolt a megyei I. osztályban listavezető Körösladány. A Sebes-Körös partiak a Szabadkígyós házi gólkirályával, Milek Bencével (24) erősítették meg a támadósorukat, aki az őszi idény során 7 találattal segítette az újonc kígyósi együttest. A középpályára is érkezik frissítés: az ígéretes karrier előtt álló Vajda Cristofer (17) a Labdarúgó Akadémia U19-es alakulatának mezét váltotta a Ladányéra, ahol tavaszra be is zárták az átigazolási dossziét.

A szomszédvárban, Gyomaendrődön nem volt jelentős játékosmozgás, mindössze két fogas cserélt gazdát az öltözőben.

Távoztak a nyáron igazolt ványai játékosok, akik közül Papp Krisztián (21) hazatért, Kovács Ferenc (25) viszont a hírek szerint felhagyott a focival, mert nem tudja összeegyeztetni a munkájával. A pótlásukat is részben Dévaványáról oldották meg, ugyanis Kovács Bence (20) tavaly tavaszig ott játszott, ám akkor váratlanul szögre akasztotta a csukáját. Mellette egy saját nevelésű védő is visszatért a zöld-fehérekhez: Mile Dávid (24) az elmúlt félévet Csárdaszálláson töltötte, a GyFC szerelését legutóbb 2020 márciusában viselte, azt követően pihent a csárdai lehetőségig.

Egy osztállyal lejjebb, a megyei II/A csoport ezüstérmes helyén tanyázó Mezőmegyer ugyancsak az egyik konkurensétől erősítette meg a sorait, miután két játékos is aláírt hozzá Medgyesbodzásról.

Tóth Gergő Attila (24) a védelemben követelhet helyet magának, Horváth Bence (25) pedig a középpályán jelenthet erősítést, ő mellesleg Újkígyóson már dolgozott együtt Zsiros György edzővel.

Egy másik mezővárosi II. osztályú gárda, a Kovácsháza a Viharsarok szívéből bővítette állományát. A kapusposzton jelenthet új alternatívát a Kevermesről érkező Csicsely Krisztián (18) feltűnése, aki fiatal kora miatt a felnőtt és az U19-es gárdákban egyaránt szerepet kaphat. Nála jóval rutinosabb labdarúgónak számít a több poszton, de inkább támadó szerepkörben bevethető Laduver Tamás (32), aki a legutóbbi másfél évet Lőkösházán töltötte, előtte viszont több egyesületnél is megfordult már.