Tiszakécske VSE–Békéscsabai KK 57–91 ( 18 – 23, 14 – 20, 12 – 28, 13 – 20 )

Kosárlabda NB II.-es férfi mérkőzés, Tiszakécske. V.: Arató, Fekete. Békéscsaba: Vágvölgyi 5/3, Botos 9, Szarvas 4, Czifrák 17/9, Perák 11. Cs.: Salamon 9/3, Farkas 21/15, Plavecz 9, Korcsmáros 6/6. Edző: Jancsika Árpád. Öt nap alatt a harmadik mérkőzését játszotta a Békéscsaba, így több játékost is kipróbált a csapat trénere. Akik máskor kevesebb percet kaptak, most is bizonyítottak. Farkas Gergő jól mutatkozott be a csapatban.

Kiskunfélegyházi KC–Mezőberényi KK 105–63 (35–22, 23–20, 23–13, 24–8)

NB II., férfi, Kiskunfélegyháza. V.: Fehérvári, Mezei. Mezőberény: Kis G. 19/6, Ignácz 15/3, Zsíros 14/12, Bánszki 13/3, Földi 2. Edző: Kis Gergő. Betegségek és sérülések miatt éppen csak ki tudott állni a Mezőberény, így az ellenfél egészpályás letámadása ellen hamar elfáradt a vendégegyüttes. Ez a mérkőzés a túlélésről szólt, küzdött a Berény, de ennyire futotta az erőből.

Cívis KK U23–Békéscsabai KK B 109–70 ( 26–24, 34–15, 27–15, 22–16)

NB II., férfi, Debrecen. V.: Bene, Lónáth. Békéscsaba B: Erdős 26/15, Hajdu 19/15, Oláh 13/3, Karancsi 3, Sebők 7/3. Cs.: Scherber, Szűcs 2. Edző: Frey Tibor. Tartalékosan utazott el a csabai B csapat Debrecenbe. Jól küzdött, de ilyen felállásban ennyivel jobbak voltak a cívis városiak.

További eredmények: Gyulai Color KE–Sunshine-NYIKSE 61–104, Szolnoki Olaj KK II.–Gyulai Color KE 85–66. G. P.