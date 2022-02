A Vasas vette fel hamarabb a megfelelő fordulatszámot, Bannister pontjával kezdődött a mérkőzés, az amerikai alaposan megsorozta a csabaiakat az elején, hiszen csapata hat pontjából ötöt ő szerzett, 6:2-es Vasas-vezetésnél Tóth Gábornak már ki is kellett érni az első idejét. Bannister rögtön ezután kétszer is belehibázott, a Csaba összehozott egy 5:0-s sorozatot és átvette a vezetést. Egymás nyakát taposták a csapatok, a hazaiak javítottak a védekezésükön, ennek is köszönhetik, hogy sikerült két pontos előnyt kicsikarniuk, 12:10-nél a piros-kékek görög edzője látta szükségét annak, hogy kiosszon néhány hasznos tanácsot. Ezúttal is Marta Drpa húzta magával a csabai társulatot, de kellett is a jó teljesítménye, mert a fiatal Török Kata vezérelte vendégek roppant szívósan tapadtak együttesére.